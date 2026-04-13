Un nuevo episodio de intolerancia y violencia sacudió la tranquilidad de los usuarios del sistema de transporte masivo en el sur de Bogotá. En video quedó registrado el angustiante momento en que dos hombres se enfrentaron en una riña con arma blanca dentro del Portal Usme.

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Los hechos, reportados este domingo 12 de abril, ocurrieron a la vista de decenas de pasajeros que esperaban sus rutas habituales. En las imágenes difundidas por la cuenta de X (antes Twitter) Colombia Oscura, se observa a un sujeto empuñando un puñal mientras arremete contra otro hombre, quien utiliza únicamente su chaqueta como escudo para intentar desviar las estocadas.

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La situación causó un caos inmediato en la plataforma. Según lo que se aprecia en el material audiovisual, la reacción de los testigos fue diversa pero marcada por el miedo:

Huida masiva: varios usuarios abordaron rápidamente un alimentador que llegaba a la zona para resguardarse.

Búsqueda de refugio: otros ciudadanos optaron por pegarse a las paredes y columnas del portal para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado de la pelea.

#ATENTOS. V¡olenta riña en Portal Usme de Transmilenio. Un video captó el momento en que dos sujetos se enfrentaron dentro del terminal en el sur de Bogotá: uno sostenía un puñal y el otro se defendía con su chaqueta. Ciudadanos aterrorizados buscaban alejarse de los individuos. pic.twitter.com/a50cYbiJXX — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 13, 2026

Uno de los puntos más críticos del video muestra cuando el hombre que intentaba defenderse con su prenda de vestir pierde el equilibrio y cae al suelo. En ese instante, los gritos de los testigos aumentaron ante el temor de una tragedia; sin embargo, el individuo logró reincorporarse rápidamente para continuar evitando el ataque del agresor armado.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre las causas que originaron este enfrentamiento o si hubo personas capturadas tras el incidente. Lo que sí es evidente es la creciente preocupación de los bogotanos por la seguridad y la convivencia dentro de las estaciones del sistema, que nuevamente se ven empañadas por actos de violencia con armas blancas.

Por su parte, los internautas no escondieron su rechazo ante esta riña: “Esa ‘ñeramenta’ toca exterminarla y evitar que se sigan reproduciendo”, “ahora imaginen que hubiera porte de armas y ambas personas tuvieran una pistola” y “eso no es una riña. Hay una persona tratando de defenderse con una chaqueta y un delincuente con un cuchillo tratando de matarlo”, son algunos de los comentarios presentes en el ‘post’.

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