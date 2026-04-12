La polémica por los disturbios registrados en un conjunto residencial de Bogotá sumó un nuevo capítulo luego de que la madre del adolescente señalado en un presunto caso de abuso sexual rompiera el silencio y revelara detalles sobre el estado de salud del menor y lo ocurrido antes de los hechos violentos.

Sigue a PULZO en Discover

En entrevista con Noticias RCN, la mujer aseguró que su hijo, de 15 años, permanece gravemente herido tras el intento de linchamiento ocurrido en la localidad de Usme, donde vecinos reaccionaron con violencia tras conocerse la acusación.

Según relató la madre, el adolescente tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico luego de salir del conjunto residencial bajo custodia policial, debido a las múltiples agresiones sufridas durante los disturbios.

De acuerdo con su testimonio, una de las heridas comprometió un pulmón, razón por la cual los médicos decidieron practicarle una intervención quirúrgica de urgencia. Tras el procedimiento, el adolescente permanece bajo observación médica y su evolución continúa siendo reservada.

Las autoridades habían intervenido inicialmente para evitar que la comunidad lo agrediera, pues el ambiente dentro del conjunto se tornó hostil luego de que circularan señalamientos en su contra.

Familia de la presunta víctima no habría denunciado

Otro elemento que generó controversia es que, según información conocida por Noticias RCN, la familia de la menor presuntamente afectada, que tiene 12 años, no habría interpuesto una denuncia formal ante las autoridades.

Además, el medio señaló que dicha familia habría rechazado recibir acompañamiento institucional y asesoría legal para avanzar en el proceso.

Este punto abre interrogantes sobre el origen de la información que desató la reacción colectiva dentro del conjunto residencial y que terminó en enfrentamientos, personas lesionadas y daños materiales.

La madre del adolescente señalado como abusador también afirmó que su familia ha sido víctima de amenazas luego de lo ocurrido y sostuvo que su hijo es inocente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

“El papá tomó justicia por sus propias manos y realmente también amenazó de matarnos a todos nosotros por lo que pasó, pero yo quiero justicia porque mi hijo es inocente”, dijo la mujer.

Sus declaraciones cambian parcialmente el enfoque del caso, que inicialmente estuvo centrado en la reacción de la comunidad y el procedimiento policial, y ahora pone la atención en el estado de salud del joven y en las versiones contrapuestas entre las familias involucradas.

Mientras el adolescente continúa hospitalizado, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer tanto las denuncias de presunto abuso sexual como los hechos de violencia que desencadenaron el intento de linchamiento y los disturbios que conmocionaron a la comunidad.

* Pulzo.com se escribe con Z