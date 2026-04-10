Momentos de alta tensión se vivieron en el conjunto residencial Aurora, ubicado en la localidad de Usme, en Bogotá, luego de que la comunidad intentara linchar a un menor de 14 años señalado de un presunto abuso contra una niña de 10 años.
De acuerdo con información preliminar, tras conocerse el hecho, varios residentes reaccionaron con indignación y buscaron agredir al adolescente, lo que desató disturbios y enfrentamientos dentro del conjunto.
La situación requirió la intervención de las autoridades, quienes lograron controlar el orden público y proceder con la detención del menor involucrado, quien fue evacuado y portaba un casco.
Las autoridades competentes iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, al tiempo que reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar tomar la justicia por mano propia.
— Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) April 11, 2026
— Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) April 11, 2026
Noticia en desarrollo…
