Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     Abr 10, 2026 - 11:13 pm

Momentos de alta tensión se vivieron en el conjunto residencial Aurora, ubicado en la localidad de Usme, en Bogotá, luego de que la comunidad intentara linchar a un menor de 14 años señalado de un presunto abuso contra una niña de 10 años.

De acuerdo con información preliminar, tras conocerse el hecho, varios residentes reaccionaron con indignación y buscaron agredir al adolescente, lo que desató disturbios y enfrentamientos dentro del conjunto.

La situación requirió la intervención de las autoridades, quienes lograron controlar el orden público y proceder con la detención del menor involucrado, quien fue evacuado y portaba un casco.

Las autoridades competentes iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, al tiempo que reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar tomar la justicia por mano propia.

Noticia en desarrollo…

