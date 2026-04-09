El caso del secuestro de Diana Ospina continúa bajo investigación judicial y en las últimas horas se conoció que uno de los implicados, conocido como alias “Brandon”, habría salido del país poco después de ocurrido el crimen y actualmente sería buscado por las autoridades.

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Alias ‘Brandon’ estaría vinculado precisamente a ese componente de apoyo dentro de la red delictiva. Según el rotativo, fue la persona encargada de hacer los retiros de varios cajeros automáticos en el sur de la capital.

El caso hace parte de una operación criminal más amplia, en la que participaron varias personas con funciones específicas, desde la identificación de la víctima hasta la retención y extracción de dinero.

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¿A dónde habría huido sospechoso de secuestro de Diana Ospina?

De acuerdo con El Tiempo, los reportes migratorios que estudia la Fiscalía indican que el sospechoso huyó hacia Argentina. El sujeto haría parte de la estructura criminal que ejecutó el llamado ‘paseo millonario’ a la diseñadora de modas el pasado 22 de febrero en las afueras de Theatron.

Aunque ya fueron capturados dos presuntos responsables —entre ellos los hermanos señalados como cabecillas—, las autoridades siguen tras la pista de otros participantes que habrían tenido roles logísticos dentro del secuestro.

Las autoridades consideran que desarticular toda esta red es clave para evitar que este tipo de delitos continúe ocurriendo en la ciudad.

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