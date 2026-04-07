La noche del lunes 6 de abril se convirtió en una auténtica pesadilla para una familia en el barrio Monterrey, de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Lo que inició como el hurto de un vehículo se transformó en una emergencia de seguridad nacional cuando los padres se percataron de que su hija de 7 años, quien se encontraba dormida en la parte trasera de la camioneta, había sido llevada por los delincuentes.

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Cámaras de vigilancia del sector, cuyas imágenes se han viralizado rápidamente en redes sociales, registraron la frialdad con la que actuaron los criminales. En la grabación se observa la llegada de un vehículo blanco del cual descienden tres sujetos. Con una rapidez asombrosa, los delincuentes se acercaron a la vivienda contigua y abordaron la camioneta Nissan X-Trail que estaba estacionada, según informó El Tiempo.

El video muestra el instante en que los sujetos emprenden la huida sin percatarse —o ignorando deliberadamente— que la menor descansaba en el interior. Segundos después, se ve a los familiares salir desesperados de la vivienda en un intento fallido por alcanzar el vehículo a pie, mientras el rastro de la camioneta se perdía en las calles de la localidad, de acuerdo con el rotativo.

Tras el reporte inmediato a la línea de emergencia 123, la madre de la menor se convirtió en una pieza fundamental para la inteligencia policial. En medio del shock, logró suministrar a las autoridades una descripción detallada de la vestimenta de la niña y las placas del vehículo (PYQ414), lo que permitió activar los protocolos del Gaula de la Policía y del Ejército de manera instantánea.

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🚨La familia de una menor de 7 años vivió momentos de pánico al percatarse de que en una camioneta que fue robada en el barrio Monterrey, localidad de Suba, estaba la niña. 📹En videos quedó registrado el momento exacto en que los delincuentes huyeron del lugar con el vehículo.… pic.twitter.com/zKlsm3IBVc — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 7, 2026

Esta información permitió que el sistema de vigilancia aérea y terrestre de la ciudad tuviera objetivos claros. La prioridad absoluta de la administración distrital y de la fuerza pública no era recuperar el bien material, sino garantizar la integridad de la pequeña Gabriela.

El despliegue de capacidades fue total. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que desde el primer minuto se ordenó un “plan candado” para evitar que el vehículo abandonara el perímetro urbano. El apoyo del helicóptero Halcón 447 fue decisivo: utilizando tecnología de seguimiento SLEW ACTIVE y telemetría láser, la aeronave logró rastrear el movimiento de la camioneta desde una altura de 500 metros, coordinando en tiempo real con las patrullas en tierra.

Ante la presión asfixiante de las autoridades y el constante sobrevuelo de la unidad aérea, los delincuentes se vieron obligados a abandonar el vehículo. La camioneta fue hallada en el barrio Nicolás de Federmán, una zona considerablemente alejada del punto inicial del robo en Suba. Allí, los uniformados encontraron a la niña sana y salva, aún bajo el efecto del sueño y sin haber dimensionado la magnitud del peligro que corrió.

“Se desplegaron todas las capacidades de la Policía Metropolitana de Bogotá. La articulación con la Brigada 13 del Ejército y el Gaula permitió identificar el vehículo y rescatar a la menor en el menor tiempo posible”, señaló el alcalde Galán a través de su cuenta oficial de X.

Aunque la menor ya se encuentra bajo el cuidado de sus padres, las autoridades mantienen las investigaciones para dar con el paradero de los tres sujetos captados en el video. El material audiovisual de las cámaras de seguridad está siendo procesado con software de reconocimiento facial para lograr la plena identificación de los delincuentes que protagonizaron este hecho que conmocionó a la capital.

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