Una profunda tristeza invade a Medellín por niño de 5 años que perdió la vida debido al desbordamiento de una quebrada ocasionado por las fuertes lluvias que azotaban la ciudad.

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Según El Tiempo, el intenso caudal de agua provocó que la corriente superara su cauce habitual, arrastrando a la menor antes de que los equipos de emergencia pudieran socorrerla.

La información fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que la victima era una niña. Sin embargo, según informó Caracol Radio, se trataría de un niño.

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“Lamento informar que, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas en la ciudad, una niña de 5 años perdió la vida, tras el desbordamiento de la quebrada La Máquina, en Manrique. Toda mi solidaridad y acompañamiento a su familia en este doloroso momento”, indicó el mandatario local.

Este hecho ocurrió en un sector cercano a zonas residenciales, donde la población se encontraba alerta por el incremento del nivel de las quebradas.

Las autoridades de socorro y organismos locales atendieron múltiples emergencias durante la jornada, incluyendo inundaciones y desbordamientos, mientras coordinaban la evacuación de familias en áreas vulnerables y realizaban las inspecciones pertinentes para asegurar la zona.

🚨Lamento informar que, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas en la ciudad, una niña de 5 años perdió la vida tras el desbordamiento de la quebrada La Máquina, en Manrique. Toda mi solidaridad y acompañamiento a su familia en este doloroso momento ❤️‍🩹🙏🏽. Nuestro… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 3, 2026

Videos muestran emergencias causadas por las lluvias en Medellín

Las imágenes captadas durante las intensas precipitaciones reflejan inundaciones, desbordamientos de quebradas y deslizamientos que afectaron varias comunas de la ciudad.

Autoridades locales compartieron algunos registros para alertar a la ciudadanía y reforzar las medidas preventivas ante posibles nuevos incidentes.

#Medellín/ Manrique jardín, Manrique las granjas están siendo atendida por bomberos por desbordamiento de quebrada.@DAGRDMedellin @FicoGutierrez pic.twitter.com/hhdh2XMbLr — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 3, 2026

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