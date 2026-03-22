Colombia enfrenta un escenario climático atípico que tiene en alerta a expertos y autoridades. La posible convergencia entre el fenómeno de La Niña y el inicio anticipado de la temporada de lluvias podría desencadenar un aumento en las precipitaciones, acompañado de eventos extremos como granizadas, vendavales e inundaciones.

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Así lo advirtió el meteorólogo Max Henríquez, quien explicó que ambos fenómenos coincidirían durante marzo de 2026, provocando un impacto que rompe con los patrones tradicionales del clima en el país.

De acuerdo con el experto, el primer trimestre del año ha mostrado señales claras de alteración climática. Aunque históricamente este periodo suele ser seco en varias regiones, las lluvias han superado los niveles habituales.

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Lo que pueda pasar esta noche y mañana es consecuencia del acercamiento del frente, que ha sido de bajo impacto en el tiempo y el estado del mar en la región Caribe. A esta hora reportan algunas lluvias en Barranquilla pic.twitter.com/eWCTuT41iY — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) March 20, 2026

Henríquez señaló que en los primeros diez días del mes ya se había registrado cerca de la mitad del promedio mensual de precipitaciones, un dato que enciende las alarmas sobre lo que podría ocurrir en las semanas siguientes.

“La Niña aún no ha finalizado y se va a juntar con la temporada invernal que ya comienza”, explicó.

Este fenómeno implica que las condiciones húmedas propias de La Niña se potencien con el ciclo natural de lluvias, aumentando la intensidad y frecuencia de los eventos climáticos.

Lluvias en Colombia continuarán durante unos meses

El pronóstico no se limita únicamente a más lluvias. Según el meteorólogo, la superposición de estos factores traerá consigo granizadas, vientos fuertes y tormentas eléctricas en distintas zonas del país.

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Estas son las lluvias diarias de enero, febrero y hasta el 10 de marzo en Bogotá, en 2.026. Ha habido exceso en enero y febrero, y en 10 días de marzo vamos en la mitad del promedio mensual. La Niña aún no ha finalizado y se va a juntar con la temporada invernal que ya comienza pic.twitter.com/wYEpGGeRXb — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) March 11, 2026

Uno de los aspectos más llamativos es que regiones como el Caribe colombiano, donde estos eventos no son frecuentes, podrían verse afectadas por condiciones climáticas inusuales.

A esto se suma la llegada de un frente atmosférico proveniente del Golfo de México, que se aproximaría al Caribe entre el 18 y 19 de marzo, coincidiendo con el inicio de la primera temporada lluviosa del año.

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En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.