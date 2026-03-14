El meteorólogo Max Henríquez lanzó una advertencia sobre un posible fenómeno de mar de leva que podría afectar varias zonas del Caribe en los próximos días.

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(Vea también: Alerta por dos fenómenos naturales que se juntaran en Bogotá, según Max Henríquez)

Según explicó el experto, entre el viernes 20 y el sábado 21 de marzo se podrían registrar condiciones de mar agitado a lo largo de buena parte del litoral caribeño, incluyendo zonas de Costa Rica, Panamá y Colombia.

El fenómeno, conocido como mar de leva, se caracteriza por la llegada de oleaje fuerte a la costa, lo que puede provocar afectaciones en playas, puertos, embarcaciones menores y actividades turísticas.

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“El viernes 20 y sábado 21 de marzo podría generarse de nuevo mar de leva en toda la costa Caribe desde Costa Rica, Panamá y Colombia. Los vientos llegan casi perpendicularmente al litoral y eso es lo que arruga la superficie del mar frente a playas y puertos. A estar pilas”, advirtió el meteorólogo.

El viernes 20 y sabado 21 de marzo podría generarse de nuevo mar de leva en toda la costa Caribe desde Costa Rica, Panamá y Colombia. Los vientos llegan casi perpendicularmente al litoral y eso es lo que arruga la superficie del mar frente a playas y puertos. A estar pilas!! pic.twitter.com/T5zM2llfhi — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) March 14, 2026

Por qué se produce el mar de leva

De acuerdo con la explicación del experto, este tipo de fenómeno ocurre cuando los vientos soplan en dirección casi perpendicular a la línea de costa, lo que provoca que el oleaje llegue con mayor fuerza hacia las playas.

Este comportamiento del viento provoca una superficie del mar más agitada, con olas que pueden aumentar su altura cerca de la costa.

En varias regiones del Caribe colombiano este tipo de eventos suele provocar restricciones para bañistas, cierres temporales de playas y recomendaciones de precaución para pescadores y operadores turísticos.

Posibles zonas afectadas por el mar de leva en Colombia

El fenómeno podría sentirse en distintos puntos del litoral caribeño, especialmente en zonas turísticas y portuarias.

Entre las áreas donde suele sentirse con mayor intensidad están ciudades como Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, donde las autoridades suelen emitir recomendaciones cuando se presentan estas condiciones.

Por ahora, el llamado principal es a que habitantes de zonas costeras, turistas y navegantes estén atentos a los reportes oficiales y a las condiciones del mar durante esas fechas.

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