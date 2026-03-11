Las lluvias no darán tregua en Bogotá. Expertos advierten que en los próximos días dos fenómenos climáticos podrían coincidir, lo que aumentaría la frecuencia de precipitaciones en la capital.

El meteorólogo Max Henríquez explicó que la ciudad ya ha registrado exceso de lluvias durante los primeros meses de 2026, una tendencia que podría intensificarse.

‘La Niña’ y la temporada de lluvias coincidirán

Según el experto, los registros de precipitación muestran que enero y febrero tuvieron niveles de lluvia por encima de lo normal en Bogotá. Además, en los primeros 10 días de marzo ya se ha alcanzado cerca de la mitad del promedio mensual de lluvias, lo que evidencia la intensidad de las precipitaciones.

Henríquez explicó que esta situación se debe a que el fenómeno climático de ‘La Niña’ aún no ha finalizado, y se prevé que coincida con el inicio de la temporada invernal en la región Andina.

Esta combinación podría provocar más días consecutivos de lluvia y precipitaciones de mayor intensidad, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, deslizamientos y emergencias urbanas.

Pronóstico del clima para este 11 de marzo

De acuerdo con el reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, para este 11 de marzo se esperan lluvias en varias zonas de la ciudad.

Durante la tarde, el pronóstico indica cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias de variada intensidad, especialmente en las localidades de:

Suba.

Usaquén.

Chapinero.

Santa Fe.

Ciudad Bolívar.

Para la noche, se estima cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en sectores de:

Suba.

Usaquén.

San Cristóbal.

Ciudad Bolívar.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atentos a los reportes oficiales del clima, especialmente en zonas donde históricamente se presentan encharcamientos o inundaciones.

