Un video que circula en redes sociales ha provocado preocupación entre usuarios, pues muestra el momento en que varias personas abren la puerta trasera de un vehículo y sacan a una bebé que se encontraba dentro del carro. Esto sucedió en Bogotá, durante las inundaciones por las lluvias el pasado 9 de marzo.

En el clip se observa a la menor recostado en el asiento de atrás, vestido con ropa de color rosado. Segundos después la toman con cuidado para sacarlo del vehículo, mientras otros individuos permanecen alrededor observando la situación.

El automóvil había quedado prácticamente bajo el agua, a la altura de la ventana. La niña fue rescatada sana y salva y sacada del lugar.

¿Qué pasó en el deprimido de la 94, en Bogotá?

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Bogotá provocaron inundaciones en varios puntos de la ciudad, entre ellos el deprimido de la calle 94 con autopista Norte, en el norte de la capital. La acumulación de agua afectó la movilidad y dejó un vehículo atrapado en el lugar, lo que obligó la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para retirarlo.

Según informaron las autoridades, no se reportaron personas lesionadas durante la emergencia. El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, explicó que la intensidad de la lluvia superó la capacidad hidráulica del sistema de bombeo, aunque las bombas estuvieron operando todo el tiempo. Posteriormente, equipos del Acueducto, Bomberos y otras entidades realizaron labores de limpieza para habilitar nuevamente el paso en la zona.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.