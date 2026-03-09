Una fuerte tormenta acompañada de granizo, lluvia intensa y descargas eléctricas se registró en la tarde de este lunes en varios sectores del norte de Bogotá, en medio de un fenómeno atmosférico asociado a corrientes de aire provenientes del occidente del país.

El meteorólogo Max Henríquez explicó que las condiciones actuales están relacionadas con vientos del oeste que transportan aire cargado de humedad desde el Océano Pacífico hacia la Sabana de Bogotá.

De acuerdo con el experto, estas corrientes favorecen la formación de nubes ‘cumulonimbus’, estructuras de gran desarrollo vertical que suelen producir aguaceros intensos, tormentas eléctricas y episodios de granizo.

Los vientos del Oeste soplan sobre la Sabana. Va a llover con tormentas en Bogotá pic.twitter.com/V82FHsOJJE — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) March 9, 2026

Humedad del Pacífico llegó a la Sabana

Según el reporte meteorológico, hacia las 2:13 de la tarde de este 9 de marzo de 2026, los radares y observaciones atmosféricas ya mostraban que la masa de humedad proveniente del Pacífico había alcanzado o estaba justo sobre la meseta donde se ubica Bogotá.

Esto significa que las corrientes húmedas estaban interactuando directamente con las condiciones atmosféricas de la Sabana, impulsando la formación de nubes de tormenta sobre la ciudad.

Cuando estas nubes ‘cumulonimbus’ se desarrollan con suficiente altura y energía, pueden provocar precipitaciones intensas en cortos periodos, fuertes descargas eléctricas y caída de granizo, como ocurrió durante la tarde de este lunes en algunos sectores de la capital.

Ciudadanos reportaron la granizada especialmente en zonas del norte de Bogotá, donde la tormenta sorprendió a conductores y peatones mientras avanzaba el aguacero.

