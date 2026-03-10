Las lluvias registradas en los últimos días en Bogotá han provocado varias emergencias en distintos puntos de la capital, principalmente por inundaciones en vías y barrios, lo que ha provocado afectaciones en la movilidad y en algunos sectores residenciales.

Ante esta situación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá explicó que una de las principales causas de estas inundaciones está relacionada con la acumulación de basura en las calles, que termina obstruyendo el sistema de alcantarillado de la ciudad.

¿Por qué se está inundando Bogotá?

Según la entidad, un simple residuo que se arroja a la calle puede desencadenar una cadena de problemas durante las lluvias.

Este es el proceso que explican las autoridades:

Un papel o residuo que se arroja a la calle se acumula en las vías.

Cuando llueve, el agua arrastra la basura hacia los sumideros.

Los residuos terminan tapando las redes de alcantarillado.

Esto provoca represamiento del agua y provoca inundaciones.

Finalmente, los residuos terminan contaminando ríos y humedales de la ciudad.

¿Sabes qué pasa con ese papelito que tiras en la calle? 📍 Se acumula

💧 La lluvia lo arrastra al sumidero

🚫 Se tapan las redes

🌊 Se generan inundaciones

🐟 Y termina contaminando ríos y humedales 🚫 Arrojar basura en las calles perjudica a toda la ciudad.… pic.twitter.com/l2w2FnHPw0 — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) March 10, 2026

Desde la Empresa de Acueducto insistieron en que arrojar basura en las calles termina afectando a toda la ciudad, especialmente durante la temporada de lluvias.

Pronóstico del clima para este martes en Bogotá

Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático entregó el pronóstico del tiempo para este martes 10 de marzo, advirtiendo que las precipitaciones continuarán en varias zonas de la capital.

Durante la tarde, se prevén lluvias puntuales de intensidad moderada, con mayor probabilidad en localidades como:

Engativá.

Usaquén.

Suba.

Barrios Unidos.

Fontibón.

En el resto de la ciudad se esperan lluvias dispersas.

Para la noche, el pronóstico indica cielo mayormente nublado con lluvias ligeras a moderadas, especialmente en el norte de Bogotá, por lo que las autoridades recomiendan estar atentos a posibles afectaciones por acumulación de agua.

