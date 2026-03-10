Sobre la tarde de este martes 10 de marzo, Bogotá volvió a tener una tarde aguada debido a los aguaceros que cayeron en la ciudad y complicaron el regreso a casa de millones de ciudadanos. Las autoridades reportaron cómo está el clima e hicieron recomendaciones.
De acuerdo con el Idiger, las precipitaciones se han presentado principalmente en el norte de la ciudad, especialmente en las localidades de Chapinero, Usaquén y Barrios Unidos. Aunque esa fue la actualización de las 3:15 de la tarde de este martes, también se reportó el agua en estos sectores:
- Suba.
- Engativá.
- Fontibón.
- La Candelaria.
- Santa Fe.
- San Cristóbal.
#Actualización (3:25 p.m.)
Se mantienen lluvias ligeras a moderadas en las localidades de Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos.
También hay lluvias ligeras y lloviznas en las localidades de Suba, Puente Aranda y Antonio Nariño. pic.twitter.com/TmarEqUo1XLee También
— IDIGER (@IDIGER) March 10, 2026
Noticia en desarrollo…
