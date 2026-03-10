Sobre la tarde de este martes 10 de marzo, Bogotá volvió a tener una tarde aguada debido a los aguaceros que cayeron en la ciudad y complicaron el regreso a casa de millones de ciudadanos. Las autoridades reportaron cómo está el clima e hicieron recomendaciones.

De acuerdo con el Idiger, las precipitaciones se han presentado principalmente en el norte de la ciudad, especialmente en las localidades de Chapinero, Usaquén y Barrios Unidos. Aunque esa fue la actualización de las 3:15 de la tarde de este martes, también se reportó el agua en estos sectores:

Suba.

Engativá.

Fontibón.

La Candelaria.

Santa Fe.

San Cristóbal.

Noticia en desarrollo…

