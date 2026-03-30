Tras la emergencia registrada en la madrugada de este lunes en Melgar, Tolima, el Centro de Vacaciones Cafam emitió un pronunciamiento oficial. La entidad confirmó que las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de la quebrada La Melgara, afectando principalmente la Zona F y el Parque Acuático del complejo turístico.

Sigue a PULZO en Discover

Contrario a algunas versiones de los huéspedes, Cafam aseguró que, siguiendo sus protocolos, las familias en las áreas impactadas fueron evacuadas oportunamente hacia lugares seguros dentro del mismo complejo para garantizar su bienestar. La organización enfatizó que se trata de una situación de carácter municipal que ha afectado a varios establecimientos de la región durante esta Semana Santa

Para dar tranquilidad a quienes tienen reservas o se encuentran en las instalaciones, el comunicado precisa lo siguiente:

Los demás servicios de hospedaje y alimentación funcionan con normalidad.

Los espacios de entretenimiento y diversión ajenos a la zona de la inundación están en pleno funcionamiento bajo medidas de seguridad.

Un equipo técnico se encuentra evaluando los daños para iniciar reparaciones y restablecer los servicios afectados en el menor tiempo posible

Cafam manifestó que mantiene comunicación permanente con los organismos de gestión del riesgo y autoridades locales para asegurar una recuperación rápida. Asimismo, indicaron que están evaluando mejoras en su infraestructura y protocolos para mitigar futuros eventos derivados de condiciones ambientales externas.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.