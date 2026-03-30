La madrugada de este lunes de pascua se convirtió en una pesadilla para cerca de 100 familias que descansaban en el centro vacacional Cafam, en Melgar (Tolima). Lo que debía ser el cierre de la temporada de Semana Santa terminó en una emergencia de grandes proporciones luego de que la quebrada La Melgara se desbordara, inundando gran parte del complejo turístico.

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Según testimonios conocidos por La FM y reportes de afectados, el agua comenzó a ingresar a las cabañas, especialmente en la zona F, entre la 1:30 y las 2:00 de la mañana. Los huéspedes, sorprendidos por la rapidez del cauce, tuvieron que evacuar por sus propios medios mientras el nivel del agua les llegaba a la cintura.

La indignación de los turistas crece debido a la presunta ausencia de planes de contingencia por parte de Cafam. “No hubo ningún miembro de seguridad que nos apoyara. Nos tocó a nosotros lograr salir como fuera”, relató uno de los afectados, quien aseguró que la corriente fue tan fuerte que alcanzó a arrastrar entre ocho y nueve vehículos que se encontraban en los parqueaderos.

Dentro de las cabañas, diseñadas para grupos de 4 a 6 personas, la pérdida fue total: neveras, camas y pertenencias personales quedaron bajo el lodo. Los turistas critican que, a pesar de las alertas por lluvias intensas en la región, no hubo una evacuación preventiva ni orientación clara al momento del desastre.

Actualmente, las familias damnificadas se encuentran en una iglesia cercana y en hoteles aledaños de manera provisional. Sin embargo, denuncian que la administración del centro vacacional no ha dado la cara. “Enviaron a un recepcionista, pero ninguna de las directivas de Cafam da algún tipo de explicación”, señalaron voceros de los afectados que esperan respuestas sobre sus vehículos y bienes perdidos.

La emergencia ocurre en un panorama nacional de alertas rojas por crecientes súbitas debido al fenómeno de las lluvias que azota a varios departamentos del país. Por ahora, se espera un comunicado oficial de Cafam sobre la reubicación de los turistas y las medidas de compensación por los daños materiales.