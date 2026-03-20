Las intensas lluvias registradas en Facatativá, Cundinamarca, dejaron una grave emergencia que mantiene a gran parte del municipio bajo el agua. Imágenes captadas con dron evidencian la dimensión de la situación, mostrando extensas zonas inundadas y viviendas rodeadas por corrientes que avanzaron rápidamente por distintos sectores.
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El desbordamiento del río Botello y de varias quebradas provocó la inundación masiva de barrios completos, afectando a miles de habitantes. Los registros aéreos, que fueron compartidos en redes sociales este jueves 19 de marzo, permiten dimensionar el impacto y muestran calles convertidas en ríos en medio de la noche.
Habitantes aseguran que no se veía un episodio de esta magnitud desde hace décadas, lo que refleja la intensidad inusual de las lluvias recientes. Las autoridades locales desplegaron operativos de atención para asistir a las familias afectadas y evaluar daños en infraestructura.
Mientras tanto, continúan las labores para evacuar agua y mitigar riesgos, en medio de un panorama que mantiene en alerta a la población ante posibles nuevas precipitaciones.
Vea las imágenes del dron aquí.
¿Cuántas personas afectadas dejan las inundaciones en Facatativá?
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En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.
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