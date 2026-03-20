Las intensas lluvias registradas en Facatativá, Cundinamarca, dejaron una grave emergencia que mantiene a gran parte del municipio bajo el agua. Imágenes captadas con dron evidencian la dimensión de la situación, mostrando extensas zonas inundadas y viviendas rodeadas por corrientes que avanzaron rápidamente por distintos sectores.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Escala emergencia por inundaciones en Facatativá y reportan más de 2.000 personas afectadas

El desbordamiento del río Botello y de varias quebradas provocó la inundación masiva de barrios completos, afectando a miles de habitantes. Los registros aéreos, que fueron compartidos en redes sociales este jueves 19 de marzo, permiten dimensionar el impacto y muestran calles convertidas en ríos en medio de la noche.

Habitantes aseguran que no se veía un episodio de esta magnitud desde hace décadas, lo que refleja la intensidad inusual de las lluvias recientes. Las autoridades locales desplegaron operativos de atención para asistir a las familias afectadas y evaluar daños en infraestructura.

Lee También

Mientras tanto, continúan las labores para evacuar agua y mitigar riesgos, en medio de un panorama que mantiene en alerta a la población ante posibles nuevas precipitaciones.

Vea las imágenes del dron aquí.

¿Cuántas personas afectadas dejan las inundaciones en Facatativá?

Las inundaciones registradas dejan una afectación considerable, con al menos 2.500 familias damnificadas, solo en Facatativá. A nivel departamental, el impacto es mayor. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que la emergencia por lluvias supera las 10.000 personas afectadas. Esta cifra refleja una emergencia regional que se extiende a otras zonas del departamento. Mientras avanzan los censos oficiales, los organismos de socorro continúan verificando daños y atendiendo a las familias perjudicadas. El balance en Facatativá podría ajustarse en los próximos días, a medida que se consolide la información en las áreas más afectadas. Además de las viviendas afectadas, la emergencia también afecta vías, cultivos y servicios básicos, lo que complica el retorno a la normalidad. Las autoridades mantienen activos los planes de contingencia para brindar ayuda humanitaria y reducir los efectos de esta crisis climática en la población.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.