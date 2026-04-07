El rescate de la pequeña Gabriela, de tan solo siete años, ha dejado al descubierto una modalidad de atraco que tiene en alerta a las autoridades de Bogotá. Tras el operativo que permitió hallar a la menor sana y salva en el barrio Nicolás de Federmán, se han conocido detalles exclusivos sobre las “dos horas de terror” que vivió su familia y las pistas clave que hoy rastrea la Policía Metropolitana para dar con los responsables.

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Según conoció El Tiempo, el asalto ocurrió en la noche del lunes 6 de abril, cuando la familia llegaba de visita a una vivienda en el barrio Monterrey, localidad de Suba. Los delincuentes, que se movilizaban en un vehículo Chevrolet Sail blanco, abordaron al padre de la menor con armas de fuego.

Un investigador del caso relató que el padre de la niña actuó con una calma asombrosa para proteger a los suyos: “El padre reaccionó tranquilamente para no desencadenar violencia por parte de los atracadores y entregó las llaves de la camioneta Nissan Xtrail T33 modelo 2026, color champaña”. Sin embargo, la tragedia se hizo evidente segundos después, cuando el hombre recordó que su hija se encontraba profundamente dormida en la parte trasera del automotor que los sujetos acababan de encender para huir.

En una declaración exclusiva, un allegado de la familia narró la confusión inicial: “Acabábamos de llegar a la casa de un familiar y no nos percatamos de si estábamos siendo seguidos por el vehículo blanco”. Esta es una de las hipótesis principales de la Fiscalía: que los delincuentes pudieron haber seguido a la camioneta de alta gama desde varios kilómetros atrás, esperando el momento exacto del descenso de los pasajeros para atacar.

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Además del vehículo, los delincuentes se llevaron el teléfono celular del padre, una pieza que también está siendo rastreada mediante GPS para verificar la ruta de escape. Tras percatarse del rapto accidental de la menor, la angustia se apoderó del sector, activando una llamada inmediata a la línea 123 que movilizó a más de dos mil efectivos y el apoyo constante del helicóptero ‘Halcón’.

Las cámaras de seguridad recuperadas en tiempo récord muestran cómo el Chevrolet Sail blanco rondó la vivienda minutos antes del crimen. La Policía Nacional ahora verifica si las placas de este vehículo fueron “gemeleadas” o alteradas para evitar su identificación en los pórticos de seguridad de la ciudad. El alcalde Carlos Fernando Galán ha sido enfático en que el objetivo primordial ahora es localizar este carro, que sirve como “nave nodriza” para la banda de asaltantes.

Mientras la ciudad se cerraba con puestos de control en las principales vías y cercos en varias localidades, Gabriela permanecía dormida. Los delincuentes, posiblemente al notar la presencia de la menor o verse asfixiados por el cerco policial, decidieron abandonar la lujosa camioneta a 8 kilómetros de distancia del punto del robo.

El reporte oficial indica que la menor no presentaba heridas físicas y, debido a su corta edad y al cansancio, nunca despertó durante el trayecto en el que los criminales atravesaron gran parte del norte y centro-occidente de Bogotá. Fue encontrada por unidades del Gaula y la Policía Metropolitana gracias a la georreferenciación aérea.

A esta hora, los operativos se concentran en el sur y occidente de la capital, donde se cree que los asaltantes podrían estar escondiendo el Chevrolet Sail. La familia, aunque aliviada por el regreso de Gabriela, permanece bajo protección mientras avanzan las investigaciones de este caso que ha conmocionado a la opinión pública bogotana.

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