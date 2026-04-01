Caracol Televisión anunció medidas contundentes tras los recientes señalamientos de acoso al interior del canal. A través de un comunicado oficial emitido este miércoles primero de abril de 2026, la compañía confirmó la creación de una “comisión independiente” que tendrá como objetivo principal adelantar una investigación autónoma sobre la cultura institucional y los protocolos de prevención de violencia de género.

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Esta decisión responde al compromiso que había manifestado previamente el presidente del canal, Gonzalo Córdoba, buscando no solo analizar las denuncias, sino transformar profundamente los mecanismos de protección para sus colaboradores.

Para garantizar la transparencia y evitar que el proceso esté subordinado a directivos, el canal seleccionó a un equipo de expertos con amplia trayectoria en derechos humanos y justicia:

Catalina Botero Marino: abogada constitucionalista y exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, quien presidirá la comisión.

Libertad de Expresión de la CIDH, quien presidirá la comisión. Carlos Alfonso Negret: exdefensor del Pueblo, reconocido por su labor con las víctimas en el país.

Alejandra Negrete Morayta: experta mexicana en justicia y prevención de violencia contra las mujeres.

Mia Perdomo: psicóloga y CEO de Aequales, especialista en cierre de brechas de género corporativas.

Este equipo contará con plena autonomía técnica y recursos propios para desarrollar una investigación rigurosa que no se vea afectada por “consideraciones reputacionales” de la empresa.

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El trabajo de los expertos se centrará en evaluar los canales de denuncia actuales y proponer una “hoja de ruta” que incluya formación obligatoria y medidas de protección efectivas. Caracol TV enfatizó que el proceso se regirá bajo principios de no revictimización y confidencialidad, asegurando que quienes decidan aportar información no sufran represalias.

De igual forma, la compañía habilitó un canal directo para que las personas interesadas en colaborar con la investigación puedan contactar a la comisión a través del enlace oficial: caracoltv.com/comision

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