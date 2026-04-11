Este sábado 11 de abril, la Policía Nacional se pronunció oficialmente sobre los hechos ocurridos en un conjunto residencial de la localidad de Usme, al sur de Bogotá, donde un vehículo institucional terminó arrollando a un ciudadano en medio de un procedimiento que provocó tensión y disturbios entre la comunidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aparece video del accidente que mató a dos personas en Bogotá: motociclista iba ‘soplado’)

El caso, que se conoció inicialmente a través de videos difundidos en redes sociales, desató controversia por la actuación de los uniformados y por las circunstancias en las que se produjo la lesión de una persona durante la intervención policial.

De acuerdo con el comunicado oficial, todo comenzó cuando la comunidad alertó a las autoridades sobre un hecho ocurrido al interior de un apartamento en un conjunto residencial.

Lee También

Según la Policía, “al parecer se habría registrado un caso de abuso sexual donde un menor de edad habría sido víctima de tocamientos por otro menor de edad”. Esta información provocó una inmediata reacción de los residentes del lugar.

Acá, lo explicado por la Policía:

#BOGOTÁ| Tras desmanes en la localidad de Usme en medio de la captura de un presunto abusador sexual que es menor de edad, la Policía anuncia investigación para esclarecer los hechos en los que varias personas resultaron heridas. https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/PiC4HhL92m — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 11, 2026

Al percatarse de la situación, varios ciudadanos intentaron tomar justicia por mano propia y, según la institución, buscaron linchar al presunto responsable. La gravedad de la situación obligó a la intervención de uniformados para evitar una agresión mayor.

Ante el riesgo que corría el menor señalado como presunto agresor, la Policía indicó que fue necesario enviar más unidades al lugar, incluyendo apoyo de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

El objetivo principal de la intervención era controlar la situación y proteger la integridad del menor, quien, según el comunicado, ya se encontraba lesionado en medio de los disturbios generados por la comunidad. En ese contexto, las autoridades tomaron la decisión de evacuarlo del conjunto residencial utilizando un vehículo institucional.

El momento en que un ciudadano resultó lesionado

Uno de los puntos más sensibles del caso tiene que ver con el momento en que la patrulla salió del lugar. La Policía explicó que el vehículo fue utilizado para extraer al menor con el fin de “salvaguardar su vida e integridad”. Sin embargo, durante la maniobra de salida, se presentó el incidente que terminaría con la lesión del ciudadano.

Según la versión oficial, varias personas intentaron detener el vehículo mientras este abandonaba el conjunto residencial. En medio de esa situación, “uno de ellos resultó lesionado”.

Aunque el comunicado no detalla la gravedad de la lesión ni las condiciones exactas en las que ocurrió el atropello, sí confirma que el hecho se dio en medio de la presión ejercida por la comunidad sobre la patrulla.

Frente a lo ocurrido, la Policía Nacional en Bogotá informó que ya se inició un proceso interno para determinar responsabilidades.

“Se abrió una investigación disciplinaria, con el fin de esclarecer los hechos suscitados”, indicó la institución, dejando claro que se revisará el procedimiento realizado por los uniformados durante la intervención.

Este proceso buscará establecer si hubo o no irregularidades en la actuación policial, así como las circunstancias específicas en las que se produjo la lesión del ciudadano.

* Pulzo.com se escribe con Z