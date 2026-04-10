Dos personas encontraron una muerte trágica en un fatal accidente el 10 de abril de 2026 justo frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Las dos personas involucradas en el terrible incidente fueron un motociclista y un ciclista. Las autoridades informaron que el accidente tuvo lugar en las primeras horas de la mañana con el motociclista bajando del puente vehicular de la zona y el ciclista intentando cruzar la carretera, generando un fatal choque entre ambos.

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Las gráficas imágenes capturadas por las cámaras de seguridad en la zona revelaron la gravedad del suceso, con la motocicleta arrastrándose varios metros sobre el asfalto y el ciclista quedando a merced del impacto, a escasos metros de su bicicleta.

Según la Policía de Tránsito, “El motociclista era un hombre de 28 años que trabajaba para la Dirección de Protección de la Fiscalía General de la Nación, cumpliendo su labor como escolta del vicefiscal“, como lo reseñó el informe oficial de los hechos. Y agregaron que el trágico accidente acabó con su vida en el instante mismo del impacto.

Por otro lado, el ciclista, un hombre de más edad, de 58 años, fue trasladado de urgencia a la Clínica Colombia de la capital. Lamentablemente, pese al esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, murió minutos después debido a la magnitud de las heridas que le provocó el accidente, como informó El Tiempo.

El doloroso escenario del impacto y las subsiguientes investigaciones al respecto concluyeron con la carretera cerrada durante gran parte de la mañana, generando retrasos significativos en el tráfico. Ante tal situación, las autoridades competentes aconsejaban tomar rutas alternativas hasta restaurar el tráfico normal en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 26.

La repentina tragedia generó un ambiente de consternación entre los familiares de las víctimas y reabrió el debate sobre la seguridad en las calles de Bogotá, especialmente para los ciclistas y motociclistas que diariamente se enfrentan a incidentes de tráfico de diversa magnitud.

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