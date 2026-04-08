Un trágico choque múltiple ocurrido este miércoles generó el bloqueo absoluto de la troncal San Miguel. El siniestro se localizó en el sector de las bodegas del D-1, afectando el paso entre la Y de Chusacá y el municipio de Sibaté, según reportó el diario El Tiempo. En el incidente colisionaron un furgón y tres motocicletas de forma violenta.

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Las autoridades locales confirmaron que la emergencia dejó como saldo una persona fallecida en el punto del impacto. Además, otras tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica inmediata. El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca coordina las labores de asistencia junto a los Bomberos Voluntarios de Sibaté y la Policía Nacional.

Actualmente, el corredor vial permanece sin paso vehicular debido a que se aguarda la llegada de las unidades de criminalística. Estos equipos realizarán el levantamiento oficial del cuerpo e iniciarán las indagaciones pertinentes para esclarecer las causas exactas de la tragedia. La Alcaldía de Sibaté también dispuso inspectores viales para manejar el flujo de personas en el área.

Se recomienda a los conductores evitar este trayecto y buscar rutas alternativas mientras se habilita la calzada. Es fundamental seguir las instrucciones del personal de socorro apostado en el terreno para garantizar la seguridad. El restablecimiento del tráfico dependerá de la agilidad en los procedimientos judiciales y la limpieza del asfalto.

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¿Qué hacer ante un accidente de tránsito en Bogotá?

Reaccionar correctamente ante un accidente vial en Bogotá es vital para proteger la vida y cumplir con las normativas legales que rigen la movilidad urbana.

Según el manual de convivencia y seguridad de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, lo primero que debe hacer todo conductor involucrado es encender las luces de emergencia y colocar los triángulos de señalización a una distancia prudente.

Si el accidente reporta heridos, la prioridad absoluta es comunicarse con la Línea de Emergencias 123 para coordinar la llegada de ambulancias y la Policía de Tránsito.

Esta información sobre la atención primaria y el reporte inmediato ante las autoridades competentes está disponible en el portal oficial de servicios de la Alcaldía de Bogotá.

De acuerdo con las directrices vigentes del Ministerio de Transporte de Colombia, existen acciones obligatorias que los ciudadanos deben seguir dependiendo de la gravedad del choque:

Verificar si existen lesiones físicas en conductores, pasajeros o peatones cercanos al impacto.

físicas en conductores, pasajeros o peatones cercanos al impacto. Llamar a la aseguradora para solicitar asistencia jurídica y técnica en el lugar del evento.

para solicitar asistencia jurídica y técnica en el lugar del evento. Tomar fotografías detalladas de la posición de los vehículos, los daños y las señales de tránsito cercanas.

de la posición de los vehículos, los daños y las señales de tránsito cercanas. Intercambiar nombres , números de cédula, teléfonos y datos de las pólizas con la otra parte involucrada.

, números de cédula, teléfonos y datos de las pólizas con la otra parte involucrada. Evitar mover los vehículos si hay personas lesionadas hasta que la autoridad de tránsito realice el informe técnico.

Según el sitio web de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, bajo la Ley 2161 de 2021, si solo hay daños materiales, los vehículos deben retirarse de la calzada inmediatamente para no afectar el flujo vehicular. La plataforma de Fasecolda explica que el recaudo de pruebas digitales es suficiente para las reclamaciones, evitando así multas por obstrucción.

Además, la Agencia Nacional de Seguridad Vial indica en sus guías para conductores que el SOAT garantiza la atención médica integral de todas las víctimas. El centro de salud que reciba a los heridos tiene la obligación legal de estabilizarlos sin dilaciones, según los protocolos de protección al usuario disponibles en los portales gubernamentales de transporte y salud nacional.

Asimismo, es recomendable acudir a los Centros de Conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia si no se logra un acuerdo económico en el sitio del impacto, evitando así procesos judiciales prolongados. Esta ruta de acción legal y médica está respaldada por los manuales de derechos del conductor disponibles en los portales gubernamentales de justicia y transporte nacional.

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