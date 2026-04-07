La movilidad en el noroccidente de Bogotá se ha visto seriamente afectada en la mañana de este martes 7 de abril tras registrarse un aparatoso accidente de tránsito que involucra a dos buses articulados del sistema Transmilenio. El choque, ocurrido en la Avenida Suba con Carrera 101, ha generado una emergencia que requiere la intervención de múltiples ambulancias y ha trastocado la operación habitual del transporte masivo en este importante corredor vial.

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Eran aproximadamente las 11:35 a. m. cuando el centro de control de Transmilenio reportó la novedad en el sentido Oriente – Occidente. Según las primeras informaciones y videos suministrados directamente a la redacción de Pulzo.com, el impacto entre los dos buses fue de tal magnitud que fue necesaria la llegada inmediata de equipos de paramédicos de la Secretaría de Salud.

En las imágenes captadas por ciudadanos y transeúntes, se observa el despliegue de varias camillas y el arribo de ambulancias para atender a los pasajeros que resultaron lesionados. Aunque las autoridades de tránsito y el personal del sistema aún no han confirmado la cifra exacta de heridos, los testigos aseguran que varias personas fueron evacuadas de los buses con cuellos ortopédicos y trasladadas a centros asistenciales cercanos en la localidad de Suba.

A través de su cuenta oficial en X, el sistema informó que, debido al siniestro vial, la flota que circula por este sector ha tenido que salir temporalmente de la calzada exclusiva para transitar por el carril mixto. Esta maniobra ha generado un “efecto dominó” en la movilidad, ya que los vehículos particulares y buses de transporte público ahora comparten el mismo espacio en un punto de alta afluencia vehicular.

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“Por siniestro vial en la avenida Suba con carrera 101, la flota sale temporalmente al carril mixto”, fue el reporte oficial que alertó a los usuarios de las estaciones cercanas. Se recomienda a quienes utilizan el sistema hacia el occidente de la ciudad tener paciencia, pues los retrasos en las frecuencias de las rutas troncales y alimentadoras podrían extenderse durante el resto de la tarde mientras se retiran los pesados vehículos.

#Bogotá | Un grave accidente ocurrió hace unos momentos entre dos buses de TransMilenio, en cercanías a la estación 21 Ángeles de la Troncal Suba. Al parecer, uno de los articulados impactó al otro por la parte trasera. Las autoridades no han confirmado el número de personas… pic.twitter.com/oSfsIgsf5a — Minuto60 (@minuto60com) April 7, 2026

Las autoridades de tránsito de Bogotá se encuentran en el sitio coordinando el paso de vehículos y han hecho un llamado a los conductores para que eviten transitar por este punto crítico de la Avenida Suba. Para quienes se desplazan hacia barrios como Pinar, Centro Suba o la zona de los cerros, se recomiendan las siguientes rutas alternativas:

Transversal 88: Para conectar con vías internas de la localidad.

Carrera 91: Como opción para retomar el flujo hacia el occidente evitando el bloqueo en la 101.

El choque ha afectado tanto el carril exclusivo del sistema como uno de los carriles mixtos, por lo que el “cuello de botella” es evidente desde varios kilómetros atrás. Unidades de la Policía de Tránsito adelantan las investigaciones para determinar si el accidente fue producto de un exceso de velocidad, una falla técnica en los frenos o un frenazo inesperado de uno de los buses que provocó el choque por alcance.

Este nuevo incidente pone de relieve la importancia de la seguridad y el mantenimiento de la flota de Transmilenio. Los usuarios del sistema han manifestado en redes sociales su preocupación por la frecuencia de estos choques en troncales que, como la de Suba, presentan tramos con curvas pronunciadas y alta densidad de peatones y otros actores viales.

A esta hora, el personal de criminalística y de grúas del sistema trabaja para remover los articulados y limpiar el asfalto de posibles fluidos o vidrios rotos que puedan causar nuevos incidentes. Se espera un reporte oficial consolidado de la Secretaría de Salud sobre el estado de gravedad de los pacientes remitidos a clínicas de la zona.

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