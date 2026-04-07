Un luto inesperado embarga las carreteras del centro del país en la madrugada de este martes 7 de abril. Un grave accidente de tránsito, protagonizado por un bus de transporte intermunicipal, cobró la vida de al menos tres personas y dejó a un número aún no determinado de heridos en el corredor vial que comunica a las ciudades de Ibagué y Bogotá.

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De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Dirección Operativa de Tránsito del Tolima, el siniestro se registró exactamente en el kilómetro 13 más 400 metros de la denominada Ruta 40TLF, en el sector conocido como la glorieta de Payandé. El vehículo involucrado, afiliado a la reconocida empresa Coomotor, portaba las placas THP 832 y el número de control interno 6110.

Por causas que aún son materia de investigación por parte de las unidades de criminalística, el conductor del automotor perdió el control de la máquina, lo que provocó que el bus se saliera de la carretera sobre la calzada derecha y terminara volcándose lateralmente. En el momento del impacto, el vehículo cubría la ruta Ibagué-Bogotá y transportaba a un total de 27 pasajeros, quienes se vieron sorprendidos por el violento movimiento mientras la mayoría descansaba, según indicó El Tiempo.

El saldo trágico confirmado hasta el momento es de tres personas fallecidas, cuyas identidades no han sido establecidas debido a que las autoridades se encuentran en las labores de inspección técnica a los cadáveres. Respecto a los sobrevivientes, se sabe que varios presentan heridas de diversa consideración. Los afectados fueron auxiliados inicialmente por otros viajeros y posteriormente trasladados en ambulancias hacia los centros hospitalarios más cercanos en la capital del Tolima.

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El despliegue para atender la emergencia ha sido masivo. Al lugar llegaron cuadrillas de la concesión AppGica, paramédicos, organismos de socorro y agentes de tránsito. Asimismo, se requirió el apoyo de grúas de alto tonelaje para iniciar las maniobras de levantamiento del pesado vehículo y el despeje de la vía, la cual ha presentado afectaciones considerables en la movilidad.

Debido a la magnitud del accidente y a que el bus quedó ocupando parte de la berma y la calzada, la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima informó que el flujo vehicular en la zona se mantiene bajo paso restringido. Para evitar el colapso de este importante eje vial que conecta al occidente con el centro del país, las autoridades han sugerido a los viajeros tomar rutas alternas.

Específicamente, se recomienda el trayecto por Picaleña – Buenos Aires para quienes se desplazan hacia el centro del país. “Hacemos un llamado a la paciencia y a la prudencia de los conductores. Es vital respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, especialmente en sectores de glorietas y zonas con reducción de calzada”, señalaron voceros de la Dirección de Tránsito.