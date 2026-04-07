Una tragedia conmociona al departamento del Meta luego de que dos hermanos, de cinco y ocho años, fueran hallados sin vida dentro de un electrodoméstico en su vivienda, en un caso que es materia de investigación por parte de las autoridades.

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(Vea también: Primeras hipótesis de trágica muerte de dos niños en una nevera en el Meta)

El hecho ocurrió en el municipio de Vista Hermosa, donde los menores permanecieron solos por un corto periodo mientras sus familiares salían a realizar diligencias. Al regresar, notaron su ausencia y comenzaron a buscarlos en distintos espacios de la casa, lo que derivó en el hallazgo dentro de una nevera.

Según versiones preliminares conocidas durante la investigación, los niños habrían ingresado al electrodoméstico. En ese momento, la tapa se habría cerrado, impidiéndoles salir y provocando una situación fatal.

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Brayan Guevara, padre de los menores, indicó que los niños estaban acostumbrados a esconderse cuando ellos se ausentaban, para que los buscara, generalmente debajo de la cama, según explicó en diálogo con El Tiempo.

“Nosotros entre familia teníamos una costumbre de que llegábamos a la casa, ellos se escondían debajo de la cama o se escondían en el clóset y bueno, en fin, uno entraba y los buscaba”, indicó Guevara.

Esto refuerza la hipótesis de un accidente doméstico. Aun así, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer con precisión lo ocurrido y descartar otras posibles causas.

Por otro lado, el hombre aseguró que el congelador no estaba en funcionamiento, se encontraba desconectado y que solo se ausentaron por tan solo 20 minutos.

“Salimos a buscar alimentos y a buscar una camisita que necesitaban para un desfile cuando entraron a estudiar. Salimos y nos demoramos unos 20 minutos, más o menos”, concluyó.

El caso provoca profunda consternación en la comunidad, mientras organismos judiciales adelantan los análisis correspondientes para determinar responsabilidades y establecer las circunstancias exactas de este hecho trágico.

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