Dos menores de 8 y 5 años fueron encontrados sin vida al interior de una nevera en el municipio de Vista Hermosa (Meta), en un caso que ha conmocionado a la comunidad y que es materia de investigación por parte de las autoridades. El hallazgo ocurrió el 4 de abril y despertó múltiples interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo la tragedia.

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Según informó la administración municipal, los niños fueron encontrados sin signos vitales dentro de la vivienda y trasladados a un centro asistencial. Allí, personal médico intentó reanimarlos, pero confirmó su fallecimiento minutos después. El hecho provocó reacciones de dolor entre vecinos y habitantes del municipio, que siguen atentos al avance de las pesquisas.

Los primeros reportes, recogidos por El Tiempo, indican que los padres habrían salido de la vivienda durante la noche por un corto periodo. Al regresar, notaron que los menores no estaban y comenzaron a buscarlos dentro de la casa, hasta encontrarlos dentro de un refrigerador. Este detalle se ha convertido en pieza clave para reconstruir lo ocurrido.

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Hipótesis de la muerte de niños hallados en nevera en Meta

El padre de los menores, Brayan Guevara Triviño, relató al medio citado que salieron por cerca de 20 minutos a conseguir alimentos y una prenda para un desfile escolar. Según su testimonio, el congelador se encontraba desconectado. En su versión, los niños habrían ingresado al electrodoméstico mientras jugaban y, en medio de esa actividad, la tapa se cerró, dejándolos atrapados.

Además, el padre explicó que sus hijos tenían la costumbre de jugar a esconderse dentro de la vivienda, lo que inicialmente dificultó ubicarlos. Esta práctica, sumada a las condiciones del electrodoméstico, es parte de las hipótesis que manejan las autoridades mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Finalmente, las autoridades señalaron que serán los análisis forenses los que determinen con exactitud las causas del fallecimiento. La administración municipal expresó condolencias a la familia y reiteró el llamado a reforzar la supervisión de los menores en el hogar, insistiendo en la importancia de prevenir este tipo de tragedias.

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