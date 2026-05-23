En medio de duros cuestionamientos en contra del Gobierno Petro, una entidad quedó en la mira debido a un caso más que inesperado para pasajeros de un vuelo comercial en Colombia.

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Un viaje de Avianca tuvo un problema inaudito que le impidió ejecutar su itinerario normal debido a un helicóptero militar que quedó en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo durante el viernes en la noche.

El piloto del vuelo en cuestión indicó que los equipos de remolque (‘paymovers’) de la aeronave en cuestión no estaban a la mano, según un video que es viral y que fue replicado por un usuario desde su cuenta personal de Instagram.

“Dicen ellos que no tienen una herramienta para poderlo sacar porque incluso la empresa se prestó para sacarlo, pero dicen que si lo amarran con la herramienta que es de este avión, que lo dañan”, indicó en primera instancia, registrado en una grabación.

El piloto de la mencionada compañía expresó su desconcierto al comunicarse con los pasajeros de un vuelo que, debido a ese percance, tuvo que ser desviado hacia el aeropuerto de Barranquilla. La salida programada era a las 7:05 p. m. y finalmente salió a las 7:24 p. m., aunque con destino diferente.

“Es muy raro que no carguen una herramienta de esas para sacar un helicóptero de la pista y que mantengan el helicóptero. No hay nada qué hacer”, indicó el hombre en medio de su explicación para las personas en el avión.

Cabe remarcar que la Fuerza Aeroespacial Colombiana emitió un comunicado en el que indicó que el viernes 22 de mayo de 2026, sobre las 7:15 de la noche, un helicóptero de la institución reportó una falla mientras ejecutaba la aproximación final a la pista del Aeropuerto Alfonso López de Valledupar.

Lo cierto es que el piloto les explicó a los presentes las incidencias de lo que se sabía hasta ese momento, ya que el documento oficial fue publicado sobre las 11 de la noche desde el sitio oficial de la entidad.

“Avianca habló con la Aerocivil para que dieran una extensión pues el aeropuerto hoy trabaja hasta las 10:30 de la noche, por lo que Avianca dijo: ‘Déjemelo volar a las 12 o una de la mañana’. La Aerocivil dijo que no, que no iba a dar excepción”, afirmó.

El comentario provocó la molestia general en contra de la Aeronáutica Civil, que tuvo otro incidente semanas atrás cuando un helicóptero cruzó la pista del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Sin embargo, para este caso, la realidad fue tajante.

“Entonces, vamos a esperar 10 minutos para ver si nos dejan salir para Valledupar o ya irnos para Bogotá. Sinceramente, lo más probable, es que los pilotos del helicóptero ya se hayan ido para la casa y ese helicóptero se vaya a quedar ahí”, indicó el piloto.

La FAC ofreció explicaciones acerca del mencionado helicóptero militar que provocó el cambio de itinerario para el vuelo de Avianca, en un caso más que insólito.

“De manera inmediata la tripulación aplicó los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias, manteniendo el control de la aeronave y ejecutando un aterrizaje sobre la pista del aeropuerto de la capital del departamento del Cesar. El entrenamiento y reacción oportuna de la tripulación, permitieron ejecutar la maniobra de manera segura”, señaló.

De hecho, en el texto quedó claro que la Aeronáutica Civil les informó que las operaciones aéreas en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo quedarán restringidas hasta cuando la aeronave sea retirada de la pista.

Es importante remarcar que la Aerocivil no ha emitido ninguna clase de comunicación oficial desde sus canales institucionales acerca de este caso, que la puso de nuevo bajo lupa por parte de los usuarios en Colombia en un hecho que fue divulgado en redes sociales en medio de la indisposición por la situación expuesta.

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