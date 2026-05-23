Una orden judicial obligó a la senadora María Fernanda Cabal a retractarse públicamente por unas declaraciones relacionadas con el exterminio de la Unión Patriótica (UP), caso por el que el Estado colombiano fue condenado internacionalmente años atrás.

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La dirigente publicó un video en sus redes sociales en el que ofreció disculpas a las víctimas de la UP, aunque al mismo tiempo manifestó su desacuerdo con las decisiones de los jueces que le exigieron hacerlo y se mostró disgustada.

La situación terminó en los estrados judiciales luego de una acción impulsada por la Defensoría del Pueblo, entidad que argumentó que las palabras de la congresista desconocían decisiones judiciales nacionales e internacionales sobre los hechos violentos cometidos contra integrantes de la UP.

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Durante el pronunciamiento, Cabal reconoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado colombiano tuvo responsabilidad en el exterminio sistemático de miembros de la Unión Patriótica.

Pese a cumplir con la orden, la senadora cuestionó los fundamentos jurídicos de los fallos y aseguró que las decisiones judiciales afectan el debate público. Además, reiteró que considera que sus declaraciones hacían parte de su libertad de opinión y expresión política.

Acato el fallo de tutela que me obliga a presentar excusas a víctimas de la UP. Lo hago por respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, no porque comparta sus fundamentos. En Colombia no existe verdad oficial que obligue a nadie a callar su opinión. Seguiré… pic.twitter.com/0Y7HzTlifD — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 23, 2026

¿Qué dijo María Fernanda Cabal sobre exterminio de Unión Patriótica?

La controversia surgió por una entrevista que la senadora María Fernanda Cabal concedió al medio La Silla Vacía, en la que rechazó que el Estado colombiano hubiera participado en el exterminio de la Unión Patriótica (UP), pese a las decisiones judiciales nacionales e internacionales sobre ese caso.

Durante la conversación con el periodista Daniel Pacheco, Cabal aseguró que la UP “fue el brazo político de las Farc” y sostuvo que los primeros responsables de asesinatos contra integrantes de ese movimiento fueron las antiguas guerrillas de las Farc y el ELN. Además, lanzó una frase que desató fuertes críticas: “Jamás repita que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP”.

#LaSillaEnVivo | Una juez ordenó a @MariaFdaCabal rectificar las declaraciones que dio en una entrevista en La Silla en la que falsamente dijo que el Estado no participó en el exterminio de la UP. Diferentes sentencias prueban su responsabilidad.https://t.co/9EfNKjsDh2 pic.twitter.com/iA0mOCJ6de — La Silla Vacía (@lasillavacia) March 25, 2026

El momento más polémico ocurrió cuando la senadora discutía con el periodista sobre la responsabilidad estatal en esos hechos y respondió: “Es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro”. La expresión rápidamente se volvió viral en redes sociales y provocó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos.

Las declaraciones de Cabal motivaron una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, entidad que argumentó que sus afirmaciones desconocían decisiones judiciales ya establecidas sobre el exterminio de la UP y afectaban la memoria de las víctimas. Posteriormente, jueces en Bogotá le ordenaron rectificar y ofrecer disculpas públicas.

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