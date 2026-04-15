La Aeronáutica Civil anunció un cambio que impacta directamente a los viajeros en el país: una práctica común con dispositivos electrónicos ya no estará permitida durante los vuelos. La decisión hace parte de una actualización en las normas de seguridad aérea alineadas con estándares internacionales.

Sigue a PULZO en Discover

La medida apunta a restringir el uso de baterías portátiles, conocidas como ‘power banks’, que muchos pasajeros suelen utilizar para cargar sus celulares u otros equipos en pleno vuelo. A partir de ahora, estos dispositivos no podrán ser usados ni recargados dentro de la cabina, una decisión que busca reducir posibles riesgos durante el trayecto.

En términos prácticos, los viajeros no podrán conectar estos equipos a celulares, tabletas u otros dispositivos mientras estén a bordo, incluso si los llevan en su equipaje de mano. La Aerocivil explicó que esta decisión responde a preocupaciones por las baterías de litio, que en ciertos casos pueden presentar fallas, sobrecalentarse o causar incidentes.

Cómo cambia el uso de ‘power banks’ en vuelos en Colombia

Aunque la restricción es clara frente a su uso, los pasajeros sí podrán transportar estos dispositivos bajo ciertas condiciones específicas. Entre las principales reglas están:

Lee También

Solo se permiten en equipaje de mano.

Está prohibido llevarlos en maletas de bodega.

Se admite un máximo de dos unidades por pasajero.

Deben permanecer apagados durante el vuelo.

No pueden conectarse ni utilizarse a bordo.

Lee También

En algunos casos, si las baterías superan cierta capacidad, podría ser necesario contar con autorización previa de la aerolínea. Estas condiciones buscan minimizar cualquier riesgo dentro de la cabina, donde una eventual falla requiere respuesta inmediata.

Estas normas son obligatorias tanto para pasajeros como para aerolíneas que operan en Colombia. El incumplimiento podría acarrear llamados de atención e incluso medidas adicionales si se compromete la seguridad del vuelo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.