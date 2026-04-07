La Autopista Norte (Bogotá) presenta un duro trancón que afecta a las personas que madrugaron para entrar a la ciudad a adelantar sus distintas diligencias, debido, en gran medida, a un fuerte accidente que se presentó entre un camión de una empresa de lechonas y una moto a la altura de la calle 191 (sentido norte-sur).

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Inicialmente, debido a la hora en la que ocurrió el siniestro, solo afectó un carril. Sin embargo, con el paso de las horas y debido al aumento del flujo vehicular, el trancón empeoró, afectando a carros particulares, buses, camiones y más.

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Pulzo vio el accidente segundos después de haber ocurrido, y se observó que la moto quedó a varios metros del camión de lechonas, debido a la fuerza del impacto y al pavimento húmedo. Varios moteros se detuvieron para auxiliar al afectado que, al parecer, sufrió heridas, pero no falleció.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad confirmó que a la Autopista Norte con calle 191 llegaron un grupo guía y una unidad de tránsito para atender la situación y tratar de recuperar la normalidad en el flujo vehicular de este sector, que es una de las principales entradas a la capital.

Por el momento, no se conoce el estado de salud del motociclista afectado. Se espera que las autoridades emitan un parte oficial para conocer cómo está y las causas reales del siniestro.

No obstante, este no ha sido el único hecho que ha afectado a la Autopista Norte en la mañana de este martes 7 de abril, ya que a la altura de la calle 210 (sentido sur-norte) se varó un camión que también le puso trabas a quienes salen de la ciudad hacia los municipios vecinos.

[06:14 a.m.] #GestiónDelTráfico Se realizan maniobras para retirar camión varado en la Autonorte con calle 210, sentido Sur- Norte.

👮‍♂️Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico y agilizan maniobras para retirar el vehículo. https://t.co/f4ow88bBtk pic.twitter.com/K1MzFEi1JA — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 7, 2026

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