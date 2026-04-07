Un nuevo caso de imprudencia vial se registró en el suroccidente de Bogotá, donde un motociclista fue captado transitando por un espacio exclusivo para peatones, ignorando por completo las normas de tránsito y la seguridad de quienes caminan por el sector.

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El incidente ocurrió en la tarde de este lunes 6 de abril, en el barrio Visión Colombia, perteneciente a la localidad de Kennedy. El conductor de una motocicleta con placas OLV-76B decidió subir la estructura para conectar directamente con la calle 13.

En el material audiovisual se observa que el hombre no solo utilizó el puente de manera indebida, sino que lo hizo sin descender del vehículo. Además, al final de la grabación, se evidencia que no es un caso aislado, pues otro motociclista ya venía cruzando el puente en sentido contrario.

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#BOGOTÁ. En el barrio Visión Colombia de la localidad de Kennedy, algunos motociclistas también tienen puente exclusivo para salir a la calle 13. pic.twitter.com/OuNxL4HVqX — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 6, 2026

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Habitantes del sector manifestaron su preocupación y molestia, asegurando que esta práctica es recurrente y peligrosa. Según los vecinos, el puente es invadido con frecuencia por conductores que pasan con los motores encendidos, “sin tener al menos la delicadeza de bajarse, apagarlas y llevarlas de gancho para evitar accidentes”.

Por otro lado, algunos motociclistas que frecuentan la zona justifican la maniobra alegando fallas en la infraestructura. Indican que en el sector hace falta un puente vehicular, pues consideran que no hay una conexión adecuada para incorporarse a la calle 13.

Los internautas, claramente, no ocultaron sus reacciones frente a este hecho: “Reconocimiento para quien grabó: ese puente es de los más peligrosos del sector, y más aún si registró a un posible fletero en moto”, “hace falta un puente vehicular, sólo hay uno y esta partido“, “eso es lo menos grave que pasa en ese puente” y “ahí es donde deberían poner los bolardos”.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito no se han pronunciado sobre este video ni sobre posibles sanciones para el conductor identificado en las imágenes.

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Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.