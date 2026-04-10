Un grave accidente frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá dejó a dos personas muertas en la mañana de este viernes 10 de abril. Los involucrados son un ciudadano que se transportaba en cicla y un motociclista.

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De acuerdo con los reportes de la Policía de Tránsito y cámaras de seguridad del sector, el choque se registró exactamente a las 5:55 a. m. El siniestro ocurrió en sentido norte-sur, justo en el momento en que el motociclista descendía del puente vehicular de la zona.

En ese punto, el ciclista intentó cruzar la calzada, lo que provocó un impacto directo entre ambos vehículos. Las imágenes de monitoreo revelan la magnitud del golpe: la motocicleta se arrastró varios metros sobre el asfalto, mientras que el ciclista quedó tendido a pocos metros de su bicicleta.

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Este es el video del accidente compartido por El Tiempo:

#ATENCIÓN 🚨 Momento exato del grave accidente de tránsito en la carrera 50, en Bogotá, que deja dos personas muertas: fuerte choque entre una moto y un ciclista ⏬https://t.co/OSCoUnEDrA pic.twitter.com/LmIkCv3aNc — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 10, 2026

Las autoridades confirmaron la identidad y ocupación de los involucrados en este lamentable hecho:

El motociclista: un hombre de 28 años que se desempeñaba como funcionario de la Dirección de Protección de la Fiscalía General de la Nación. Según el informe oficial, era escolta del vicefiscal y conducía una moto de placas UHL04H. Perdió la vida de forma instantánea en el lugar.

El ciclista: un ciudadano de 58 años que se movilizaba en una bicicleta azul marca GW Jackal. Aunque logró ser trasladado de urgencia a la Clínica Colombia, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

“El impacto se produjo cuando el conductor de la bicicleta ingresa a la calzada, siendo colisionado por la motocicleta”, señala el informe preliminar de Tránsito.

Debido a las labores de criminalística y el levantamiento de los cuerpos, la vía permaneció cerrada durante gran parte de la mañana, generando fuertes retrasos para quienes se desplazan por este corredor estratégico de la capital. Las autoridades de movilidad recomendaron tomar rutas alternas mientras se normaliza el flujo vehicular en el sector de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 26.

Noticia en desarrollo…

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