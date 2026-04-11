Tras la intervención de la Policía en el conjunto residencial de Usme —escenario de fuertes enfrentamientos entre residentes y uniformados—, el joven logró salir protegido por las autoridades; sin embargo, su estado de salud obligó a un traslado urgente a un centro médico.

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Según informó Noticias RCN, el menor presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca, producto de las agresiones ocurridas en medio de la alteración del orden público.

El reporte periodístico indicó que las lesiones fueron de tal gravedad que:

Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Una de las puñaladas comprometió uno de sus pulmones.

Permanece bajo observación médica especializada.

Debido a la complejidad de las heridas, el pronóstico médico es reservado.

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Qué pasó en el conjunto residencial

Los hechos ocurrieron cuando vecinos del conjunto reaccionaron violentamente luego de que el menor fuera señalado de presuntamente abusar de una niña.

La situación escaló rápidamente:

Residentes intentaron agredir al joven.

La Policía llegó para evacuarlo y evitar un linchamiento.

Durante la salida del conjunto se presentaron disturbios.

Una patrulla terminó arrollando a una persona en medio del caos, hecho que también quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

#URGENTE. Intentaron linch@r a sujeto señalado de abus@r sexu@lmente de niña de 10 años en Usme (Bogotá). La comunidad, indignada, intentó linchar al sospechoso, pero la intervención de la Policía y el ESMAD llegó al lugar. Preliminarmente se indica al menos tres personas heridas pic.twitter.com/kl6FZcys9X — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2026

Las autoridades han explicado que la maniobra buscaba sacar al menor del lugar ante el riesgo extremo para su vida.

Investigación sigue mientras se recupera

Mientras el adolescente permanece hospitalizado, continúan dos procesos paralelos:

La investigación por el presunto caso de abuso sexual denunciado por la familia de la menor.

Las indagaciones sobre el procedimiento policial y los disturbios registrados en Usme.

Por ahora, el estado de salud del joven se convirtió en un nuevo elemento clave del caso, pues las autoridades debieron priorizar su traslado médico inmediato ante la gravedad de las heridas sufridas durante la reacción de la comunidad. También, la Policía emitió un comunicado sobre lo que pasó allí.

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