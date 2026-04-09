Un hecho de intolerancia quedó registrado en video en el sector de Ciudad Verde, en Soacha, donde un conductor protagonizó un altercado luego de chocar por detrás a una motociclista. La situación fue grabada por la misma víctima, quien intentó documentar lo ocurrido mientras enfrentaba al responsable del accidente.

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#SOACHA. Nos envían: "La mañana de hoy 8 de abril en Ciudad Verde mi hija fue víctima de un accidente de tránsito, donde un carro impactó su motocicleta por la parte trasera mientras se movilizaba. Lo más indignante es que el conductor, además de causar el choque, la insultó, la… pic.twitter.com/Xo89HZos4f — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 9, 2026

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En las imágenes se observa cómo el hombre, que conducía un carro Mercedes Benz, se acerca de forma agresiva con una cruceta en la mano. Visiblemente alterado, comienza a discutir con la mujer, lanzando insultos y señalándola de manera intimidante.

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El momento más crítico se da cuando el sujeto, en medio de la confrontación, golpea la motocicleta con la herramienta, causando más daños al vehículo. A pesar de que la mujer continuaba grabando y tratando de manejar la situación, el agresor no mostró intención de responder por el choque ni de calmar la situación.

Finalmente, el hombre decidió abandonar el lugar sin entregar información ni esperar a las autoridades, dejando a la motociclista afectada tanto por el accidente como por la agresión.

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