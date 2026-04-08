La comunidad de Soacha manifestó indignación luego del hallazgo sin vida de Édgar Ramiro Retavisca en una vereda del municipio. El caso, que ya es materia de investigación, ha causado preocupación entre vecinos y colectivos defensores de animales.

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De acuerdo con información difundida por ‘Gatonoticias’, el cuerpo del hombre fue encontrado en la vereda Chacua Alta con heridas ocasionadas por arma blanca. Las circunstancias del crimen aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

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Previo al hallazgo, en la vereda Chacua circuló un mensaje de WhatsApp que alertaba a los habitantes sobre la presencia del hombre en el sector y pedía a la comunidad mantenerse atenta ante cualquier situación. Según versiones preliminares, este mensaje podría convertirse en una pieza clave dentro de la investigación para identificar a los responsables.

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Personas cercanas a la víctima señalaron que Retavisca habría tenido tiempo atrás un fuerte altercado con una familia del sector. Según estas versiones, el animalista habría denunciado hostigamientos y la muerte de animales bajo su cuidado, una situación que con el paso del tiempo se volvió cada vez más tensa.

Las autoridades analizan si estos antecedentes podrían estar relacionados con el homicidio.

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‘Gatonoticias’ habló con William Retavisca, hermano de la víctima, quien pidió que el caso no quede impune y solicitó apoyo de allegados y conocidos para cubrir los gastos funerarios.

El crimen ha causado rechazo entre habitantes y activistas, quienes piden celeridad en las investigaciones y garantías de seguridad para quienes defienden a los animales en el municipio.

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