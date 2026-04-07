Un nuevo hecho de violencia enluta al municipio de Soacha. En la madrugada del pasado domingo, una riña registrada en vía pública terminó con la muerte de un joven de apenas 20 años.

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La víctima fue identificada como Hugo Nayb Orozco Carvajal, quien recibió una herida en el pecho durante el enfrentamiento ocurrido en el barrio Lincoln, en la comuna centro del municipio.

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De acuerdo con versiones preliminares conocidas por @gatonoticiasbogota, el joven se encontraba compartiendo con varias personas cuando, por razones aún no esclarecidas, se produjo una discusión con un hombre que llegó al lugar.

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Lo que inició como un altercado verbal escaló rápidamente a una riña violenta. Testigos aseguraron que el sujeto implicado portaba un arma blanca y atacó al grupo en medio de la confrontación.

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Tras la agresión, varios de los involucrados emprendieron la huida. Sin embargo, Hugo Nayb Orozco avanzó unos metros antes de desplomarse en plena vía, gravemente herido.

El joven fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión. En el mismo hecho, otra persona resultó herida.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar al agresor y determinar las causas que desencadenaron la riña.

Este nuevo caso vuelve a poner en evidencia los episodios de violencia que se registran en distintos sectores del municipio, especialmente durante la noche y la madrugada, mientras la comunidad exige mayores medidas de seguridad.

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