La red criminal movía millonarias sumas y ponía en riesgo la salud pública. Según informó El Tiempo, las autoridades incautaron más de 211.000 unidades de medicamentos ilegales en Barranquilla.

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El procedimiento fue liderado por la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en articulación con la Dian y la Fiscalía. Además del decomiso, se logró la captura de tres personas señaladas de integrar la estructura criminal.

De acuerdo con las autoridades, los medicamentos estaban avaluados en cerca de 3.926 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud del negocio ilícito.

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Centros clandestinos delinquían en pleno centro de Barranquilla

Los allanamientos se llevaron a cabo en al menos tres puntos del centro de Barranquilla, donde funcionaban bodegas ilegales de almacenamiento.

En estos lugares, según detalló el medio, se encontraron medicamentos sin condiciones sanitarias adecuadas: no tenían cadena de frío, carecían de registros visibles y no contaban con documentación que acreditara su procedencia legal.

Las investigaciones indican que estos sitios funcionaban como centros de acopio y distribución desde los cuales los productos eran enviados a distintas zonas del Caribe o vendidos directamente en el mercado informal.

Uno de los hallazgos más graves tiene que ver con la manipulación de los productos. Las autoridades detectaron medicamentos reetiquetados, con empaques alterados o falsificados para aparentar que cumplían con los requisitos legales.

Entre los fármacos incautados había tratamientos de alto costo e incluso medicamentos de uso institucional, destinados exclusivamente a hospitales y clínicas.

Las tres personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía y deberán responder por delitos relacionados con la comercialización ilegal de medicamentos y la falsificación.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.