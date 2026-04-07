Mientras en Londres se analizan las pruebas enviadas por Colombia para sustentar la solicitud de extradición de la empresaria Zulma Guzmán Castro, la investigación en el país sigue revelando elementos que agravan su situación judicial.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, las autoridades han identificado al menos dos nuevas posibles víctimas tras el rastreo de envíos realizados por Guzmán entre finales de 2024 y comienzos de 2025, en medio del proceso que ya la vincula con el envenenamiento con talio de dos menores.

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Uno de los casos corresponde a Elvira Restrepo, hermana del exesposo de la empresaria, quien habría recibido en enero de 2025 un paquete con chocolates presuntamente contaminados con talio. Según las indagaciones, la mujer alcanzó a consumir parte del producto, lo que le generó afectaciones de salud.

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Las autoridades establecieron que el envío habría sido gestionado desde una aplicación de mensajería a nombre de Zenaida Pava Vargas, quien también figura en el caso de las frambuesas contaminadas que llegaron al domicilio del economista Juan de Bedout, donde murieron dos menores.

Pero el expediente suma otro elemento inquietante. Según documentos revelados por el mismo medio, también se habría enviado un paquete con chocolates —al parecer contaminados— a una modelo identificada como Catalina Ramírez, quien tendría cercanía con el economista mencionado.

El envío a la modelo habría ocurrido en mayo de 2025. De acuerdo con los registros, una mujer que se encontraba en el consultorio de un odontólogo —frecuentado por Guzmán— entregó un paquete a un domiciliario con la instrucción de hacerlo llegar a la joven.

El sobre contenía un mensaje que decía: “De parte de Daniel. Para Catalina”. Sin embargo, el odontólogo negó haber realizado dicho envío y aseguró que, para esa fecha, atendió a Guzmán, quien le comentó que planeaba viajar a Argentina.

Las autoridades también confirmaron que han tenido dificultades para ubicar a la modelo, ya que no existen datos de contacto actualizados. Incluso, el apartamento al que fue enviado el paquete se encuentra arrendado y su propietaria reside en el exterior.

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Con estos nuevos elementos, la Fiscalía General de la Nación continúa fortaleciendo el expediente en contra de Guzmán, quien ya es requerida por el doble homicidio de dos menores.

Las autoridades no descartan que el caso pueda escalar a una tipificación más grave, al considerar un posible patrón sistemático en los hechos investigados. En ese contexto, buscan demostrar ante la justicia británica el nivel de peligrosidad de la empresaria, de 54 años, y acelerar su extradición a Colombia.

El proceso judicial sigue en curso y podría convertirse en uno de los casos más complejos de envenenamiento registrados recientemente en el país.

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