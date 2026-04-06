A un año de la muerte de dos niñas por envenenamiento con talio en Bogotá, el caso sigue generando conmoción tras conocerse nuevos elementos que ampliarían la dimensión de los hechos. La principal señalada, Zulma Guzmán Castro, permanece detenida en Londres, mientras desde Colombia se insiste en acelerar su proceso de extradición.

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De acuerdo con información revelada por Los Informantes, las investigaciones han permitido reconstruir cómo se habría entregado el paquete con frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio, que desencadenó la tragedia en una vivienda del norte de la capital.

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Según el testimonio de Jeison López, coach de vida que atendió a Guzmán en varias ocasiones, el 4 de abril de 2025 —cuando él se encontraba fuera del país— un domiciliario llegó a su edificio preguntando por él. Sin embargo, fue atendido por una mujer identificada como Zenaida Pava Vargas, quien habría recibido el paquete y facilitado su envío posterior a la familia De Bedout Graham.

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Tras consumir el producto, una de las menores falleció ese mismo día, mientras otra murió días después. Además, dos niñas más resultaron intoxicadas.

La toxicóloga Andrea Bernal, de Medicina Legal, explicó que el talio es un elemento particularmente complejo de identificar en los organismos, ya que sus efectos pueden confundirse con enfermedades neurológicas o cardíacas.

Este factor habría dificultado la detección de otros posibles casos relacionados, lo que ahora amplía las líneas de investigación.

Aunque López no está vinculado formalmente al proceso judicial, sus declaraciones han sido consideradas relevantes para entender el perfil de la empresaria. En entrevista con el programa ‘Séptimo día’, describió a Guzmán como una persona “reservada” y con una carga emocional difícil de explorar durante las sesiones.

Las autoridades establecieron que la mujer habría tenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas, lo que se convirtió en uno de los ejes de la investigación.

El caso no se limita al envenenamiento de las menores. La Fiscalía también investiga otros episodios que podrían estar relacionados con el uso de talio.

Entre ellos, figura la muerte de Alicia Graham, esposa de De Bedout, quien habría sido envenenada en dos ocasiones antes de fallecer en 2021. Asimismo, se indaga el envío de otros paquetes contaminados, incluido uno dirigido a una familiar de la señalada, quien sobrevivió tras ser hospitalizada.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación evalúa imputar cargos por homicidio agravado e intento de homicidio, mientras analiza si se configura un patrón que podría tipificar el caso como una conducta serial.

Zulma Guzmán fue localizada en Inglaterra el 16 de diciembre de 2025, tras la emisión de una circular roja de Interpol. Desde entonces permanece bajo custodia, a la espera de que avance su proceso de extradición.

Las autoridades colombianas continúan recopilando pruebas para presentarlas ante la justicia británica, con el fin de lograr su traslado y dar inicio al juicio en el país.

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Mientras el proceso avanza, las familias afectadas han solicitado celeridad en las actuaciones judiciales, incluso proponiendo que la imputación de cargos se realice de manera virtual.

El caso sigue abierto y cada nuevo hallazgo refuerza la necesidad de esclarecer lo ocurrido y determinar si detrás de estos hechos existe una cadena sistemática de envenenamientos que dejó múltiples víctimas en Colombia.

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