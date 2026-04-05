El caso talio sigue dejando en la mira a Zulma Guzmán Castro, señalada de un presunto plan que terminó con la muerte de dos menores y afectaciones a otros. Este proceso se remonta a abril de 2025, cuando un paquete con frambuesas cubiertas de chocolate llegó a una familia, desatando una tragedia que hoy es investigada por las autoridades.

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El envío habría sido entregado inicialmente en el consultorio de un coach de vida vinculado con Guzmán, lo que marcó el inicio de una cadena de hechos que hoy son clave en la investigación. La sustancia utilizada, talio, es considerada altamente peligrosa y difícil de identificar.

La complejidad del caso está ligada a este metal, conocido como el “veneno del envenenador”. Según explicó la toxicóloga Andrea Bernal a Los Informantes, “no son frecuentes (de detectar)… en muchos casos es difícil llegar a pensar en esas sustancias”, ya que sus síntomas se confunden con enfermedades comunes.

Sin embargo, la evidencia fue determinante. “Encontramos una cantidad… muy relevante para establecer la causa de muerte”, indicó la experta en Los Informantes, destacando que el rastro del químico apareció incluso en alimentos relacionados con el caso.

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Así sería la llegada de Zulma Guzmán a El Buen Pastor

Mientras avanza el proceso judicial, uno de los puntos clave es el lugar donde podría ser recluida. El centro penitenciario femenino cárcel El Buen Pastor es el principal destino, aunque enfrenta hacinamiento, según detalló el programa de Caracol Televisión.

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El director del INPEC explicó que la asignación de internas depende de evaluaciones médicas, estado mental y tipo de delito, lo que influye directamente en el pabellón al que serían enviadas.

En ese sentido, Guzmán podría terminar en el Patio 9, destinado a mujeres de alto perfil, donde no hay hacinamiento y el trato busca ser más equilibrado. “Procuro que la vida en prisión sea lo mejor llevadera posible”, dijo la directora del penal en ese informe.

Sin embargo, por la gravedad del caso, también existe la posibilidad de que sea enviada al pabellón de máxima seguridad, reservado para internas con procesos de extradición. Allí las condiciones son más estrictas y el aislamiento es mayor.

En ese pabellón, las reclusas permanecen separadas del resto de la población y enfrentan condiciones más duras. Incluso, celdas diseñadas para dos personas pueden albergar a más internas por el hacinamiento.

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