A solo diez días de que el país defina el futuro de la presidencia de la República este 31 de mayo de 2026, un escándalo mayúsculo sacude las entrañas del Consejo Nacional Electoral (CNE). La filtración de un audio grabado de manera clandestina durante una sesión secreta de la Sala Plena dejó al descubierto una feroz pelea y fuertes cruces verbales entre los magistrados por el control y los intentos de censurar a la firma encuestadora AtlasIntel.

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El incendio institucional obligó al presidente del CNE, Cristian Quiroz, a salir al aire en Mañanas Blu para dar explicaciones sobre el bochornoso espectáculo y aclarar si la firma internacional puede o no seguir publicando sus polémicos estudios de intención de voto.

La controversia estalló luego de que la magistrada Fabiola Márquez, ficha del Pacto Histórico en el tribunal, emitiera de forma unilateral una polémica medida cautelar que pretendía prohibirle a AtlasIntel seguir operando en el país. Esta decisión paralela encendió los ánimos de otros togados de la corporación, desatando una acalorada discusión a puerta cerrada que terminó grabada y filtrada a los medios de comunicación.

Al ser interrogado por Néstor Morales sobre el bochinche en la sala, Quiroz admitió que la pelea estalló por un insólito “error” de la oficina de reparto de la entidad, que terminó atomizando el expediente en cuatro despachos distintos.

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Los folios de investigación contra AtlasIntel quedaron en manos de magistrados de orillas políticas radicalmente opuestas: Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez, Artur Vaquero y la propia Fabiola Márquez, lo que provocó actuaciones paralelas, celos de poder y criterios contradictorios frente al mismo caso.

“Fue un error de la oficina de reparto que debió acumular en un solo despacho la solicitud. Necesitábamos que una sola comisión o un solo magistrado decidiera o llevara la ponencia para que la Sala Plena tomara la decisión”, justificó Quiroz en la emisora radial.

#POLÍTICA | Así fue la pelea entre los magistrados del CNE Álvaro Hernán Prada y Fabiola Márquez por la decisión de esta funcionaria de suspender las encuestas de AtlasIntel, la cual fue tumbada por un recurso de reposición. Vía: @Kamilacorreaehttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/Bd14lJQm1B — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 21, 2026

El meollo de la pelea en el audio filtrado gira en torno a si un solo magistrado tiene la superpotestad de ordenar medidas cautelares tan drásticas como silenciar a una encuestadora en plena recta final de campaña, pasando por encima de sus compañeros.

Aunque el presidente del CNE defendió formalmente la autonomía de cada despacho, le dio la razón a los contradictores de la magistrada Márquez al advertir que este tipo de vetos no se pueden tomar de manera individual y con tinte político.

“Estas decisiones deben salir de la Sala Plena, por cuanto es el antecedente que hemos tenido y es lo más garantista para todos”, señaló Quiroz, confirmando el malestar general que hay dentro del tribunal frente a los presuntos abusos de poder de algunos miembros.

Para cortar de raíz las dudas y dar un parte de tranquilidad a las campañas, Quiroz fue enfático en señalar que, a la fecha, la polémica orden de la magistrada Márquez se encuentra suspendida mientras se resuelven los recursos, por lo que la firma de analítica de datos tiene luz verde para seguir divulgando sus métricas.

“Hoy la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral no ha tomado ninguna decisión sobre ninguna encuestadora, ninguna decisión está en firme sobre ninguna encuestadora (…) No hay ninguna decisión sobre ninguna encuesta ahora que esté en firme que le prohíba”, sentenció el alto funcionario.

Finalmente, el presidente del CNE reconoció que el ambiente está supremamente caldeado debido a que la corporación está inundada de solicitudes de investigación no solo contra AtlasIntel, sino contra casi todas las firmas que miden el pulso presidencial del país, confirmando que la “guerra de las encuestas” se trasladó al plano jurídico de la peor manera.

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