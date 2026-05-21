Un hombre de 74 años, reconocido por dedicar gran parte de su vida al ciclismo, enfrenta hoy una situación que él mismo califica como “absurda e injusta”: en los sistemas de tránsito aparecen comparendos y multas por más de 15 millones de pesos, pese a que asegura nunca haber tenido carro, moto ni licencia de conducción.

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El caso fue dado a conocer por el segmento ‘Ojo de la Noche’, medio que habló con el adulto mayor sobre el problema que lo afecta desde hace varios meses y que incluso ya tendría repercusiones financieras.

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Según relató en entrevista con Blu Radio, las infracciones registradas a su nombre corresponden principalmente a hechos ocurridos en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, lugares que asegura no frecuenta desde hace décadas.

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“Ahí figura que todo en Cali. Yo para allá no he estado nunca. Yo en Cali estuve cuando tenía yo como 20 años”, expresó.

Lo que más ha llamado la atención del caso es que el afectado insiste en que jamás ha conducido un vehículo y que toda su vida se ha movilizado en bicicleta.

De acuerdo con su testimonio, nunca logró cumplir el sueño de tener un automóvil o una motocicleta y tampoco adelantó trámites para obtener pase de conducción.

“De carros no he tenido ninguna, eso sí se puede comprobar por donde sea. No tengo pases en mi vida, nunca he sacado”, afirmó.

Pese a ello, en las plataformas de movilidad aparecen múltiples sanciones de tránsito asociadas a su nombre, situación que, según denunció, ya comenzó a perjudicarlo económicamente.

De acuerdo con la información revelada por Blu Radio, el hombre figura reportado por las supuestas deudas derivadas de esas multas, algo que le genera preocupación por las consecuencias que podría traer a futuro.

El adulto mayor señaló además que intentó solucionar el problema acudiendo a entidades de movilidad, pero asegura que no recibió una respuesta efectiva.

“Yo estuve en movilidad para que me bloquearan eso, para que me archivaran eso. Me cobraron 150.000 pesos y no me bloquearon nada”, manifestó.

Según explicó, pese a realizar trámites y pagos relacionados con el proceso, las infracciones continúan apareciendo en el sistema.

Más allá de las afectaciones económicas y legales, el hombre asegura que lo único que busca es que las autoridades revisen el caso y eliminen los cobros que considera injustificados.

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Mientras espera una solución, mantiene intacta una de sus mayores pasiones: el ciclismo. Según contó en la entrevista, espera participar en una vuelta ciclística aficionada programada para septiembre, actividad que representa gran parte de su vida.

El caso ha generado indignación y preguntas sobre posibles errores en los sistemas de tránsito o eventuales casos de suplantación de identidad, mientras el adulto mayor continúa buscando que las autoridades aclaren por qué terminó acumulando millonarias multas sin haber conducido nunca un vehículo.

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