A partir de 2026, obtener la licencia de conducción en Colombia será más exigente. El Gobierno nacional implementará un nuevo modelo de evaluación que busca reforzar los controles, elevar la calidad de los conductores y garantizar mayor transparencia en el proceso.

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La medida quedó establecida en la Resolución 20253040037125 de 2025 del Ministerio de Transporte, que introduce cambios clave en la forma en que se evaluará a quienes aspiren a obtener este documento.

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Nacen los CALE: así funcionará el nuevo sistema

Uno de los principales cambios es la creación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), espacios que se encargarán exclusivamente de aplicar las pruebas teóricas y prácticas.

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Con este nuevo esquema, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) seguirán formando a los aspirantes, pero ya no tendrán la responsabilidad de evaluarlos. La intención es separar la enseñanza de la evaluación, evitando posibles conflictos de interés.

El sistema estará bajo la supervisión del Ministerio de Transporte y contará con vigilancia de la Superintendencia de Transporte, que deberá garantizar que todo el proceso se realice de manera transparente.

Pruebas más estrictas para sacar la licencia de conducción

El nuevo modelo contempla una evaluación más rigurosa. Los aspirantes deberán presentar un examen teórico sobre normas de tránsito y seguridad vial, así como pruebas prácticas en diferentes escenarios.

En la fase práctica, primero deberán demostrar sus habilidades en una pista cerrada, donde se evaluarán maniobras básicas. Luego, pasarán a una prueba en vía pública, en la que se medirá su capacidad para enfrentar condiciones reales de tráfico.

El objetivo es asegurar que quienes obtengan la licencia realmente cuenten con las competencias necesarias para conducir de forma segura.

¿Subirá el costo de la licencia?

Otro aspecto que genera inquietud es el posible aumento en el costo del trámite. Con la implementación de los CALE, los aspirantes deberán pagar adicionalmente por las pruebas realizadas en estos centros.

Actualmente, el proceso para obtener una licencia de conducción en Colombia puede costar entre $ 1.200.000 y $ 1.800.000, dependiendo de la ciudad y la categoría. Sin embargo, con el nuevo modelo, el valor total podría superar los $ 2.000.000.

(Vea también: Conductores que vayan a tramitar licencia de conducción deberán hacer doble pago por novedad)

La iniciativa busca cerrar brechas en el sistema actual y reducir posibles irregularidades en la expedición de licencias. Al separar las funciones de formación y evaluación, las autoridades esperan lograr un proceso más objetivo y confiable.

Con estos cambios, el país apunta a mejorar la preparación de los conductores y, en consecuencia, contribuir a una mayor seguridad en las vías. A partir de 2026, obtener la licencia no solo será más costoso, sino también más exigente.

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