La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió que el mercado laboral del país sigue mostrando señales de deterioro pese a la reducción del desempleo a 8,8% en marzo de 2026, según cifras del Dane.

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El gremio aseguró que el dato positivo oculta problemas estructurales relacionados con la informalidad y la baja calidad del empleo.

La Andi señaló que el crecimiento laboral está impulsado principalmente por el rebusque y el trabajo por cuenta propia, categoría que aumentó en 457.000 personas y llegó a un récord de 10,3 millones de trabajadores, la cifra más alta desde 2010. Además, se sumaron 361.000 empleos particulares.

Sin embargo, sectores clave de la economía continuaron perdiendo puestos de trabajo. El agro registró una caída de 242.000 empleos, mientras que la industria manufacturera perdió 166.000 y el sector de información y comunicaciones también mostró retrocesos.

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Para el gremio, esto refleja debilidad en actividades productivas fundamentales.

Aunque la informalidad bajó a 55,6%, Bruce Mac Master cuestionó la coherencia de ese indicador, pues el aumento del trabajo por cuenta propia suele estar relacionado con empleos más precarios e informales.

También alertó sobre una posible influencia de contratistas estatales en las cifras laborales durante el contexto electoral.

Por qué aumento del empleo informal es malo en Colombia

El aumento del empleo informal en Colombia es preocupante porque refleja que millones de personas trabajan sin estabilidad laboral, sin contrato formal y sin acceso completo a derechos básicos.

Aunque estas actividades permiten generar ingresos rápidos, la mayoría de los trabajadores informales no cuenta con seguridad social, pensión, vacaciones pagas ni protección frente a accidentes o despidos. Esto provoca una mayor vulnerabilidad económica y dificulta que las familias tengan ingresos estables a largo plazo.

Además, la informalidad afecta la productividad del país. Muchas personas terminan en actividades de rebusque con bajos ingresos y pocas posibilidades de crecimiento profesional, lo que limita el desarrollo económico y reduce la competitividad de las empresas formales.

También genera menor recaudo de impuestos y aportes a salud y pensión, afectando las finanzas públicas y la sostenibilidad de programas sociales.

Otro problema es que el empleo informal suele crecer en momentos de desaceleración económica, cuando las empresas dejan de contratar formalmente. Esto puede ocultar una realidad más compleja detrás de cifras positivas de desempleo.

Aunque haya más personas ocupadas, muchas trabajan en condiciones precarias. Por eso, expertos y gremios consideran clave impulsar políticas que faciliten la formalización laboral, reduzcan costos de contratación y promuevan empleos estables y de calidad en Colombia.

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