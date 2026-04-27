A partir de 2026, obtener la licencia de conducción en Colombia cambiará de forma importante, con nuevas exigencias que buscan elevar el nivel de los conductores en las vías del país. El Ministerio de Transporte introdujo un modelo que separa la enseñanza de la evaluación, con el objetivo de hacer más estrictos los controles.

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El principal cambio está en que los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) ya no serán los encargados de hacer los exámenes finales, una función que ahora quedará en manos de los nuevos Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). Esta medida busca mayor transparencia en el proceso y evitar irregularidades en la expedición de licencias.

Cómo será el nuevo examen teórico de conducción en Colombia

En cuanto a la prueba teórica, el enfoque cambia por completo, ya que no se tratará solo de memorizar respuestas, sino de demostrar comprensión real de las normas. Los aspirantes deberán demostrar que saben aplicar el conocimiento en situaciones reales.

Los temas clave serán:

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Normas de tránsito actualizadas.

Interpretación de señalización vial.

Comportamiento y convivencia con otros actores en la vía.

Principios fundamentales de seguridad vial para reducir la accidentalidad.

Así serán las nuevas pruebas prácticas para la licencia

Otro de los cambios más fuertes está en el examen práctico, que ahora se dividirá en dos fases obligatorias, lo que hará más exigente el proceso. Para obtener la licencia, los aspirantes deberán aprobar ambas etapas consecutivamente.

Evaluación en pista cerrada:

En esta primera fase se evaluará el dominio técnico del vehículo sin tráfico. Se revisarán habilidades básicas como:

Arranque y frenado de precisión.

Uso correcto de luces direccionales.

Habilidades de parqueo en diferentes ángulos.

Coordinación motriz y control general del vehículo.

Prueba en vía pública con tráfico real:

Solo quienes pasen la primera etapa podrán enfrentar la prueba final en condiciones reales. Aquí se medirá la reacción ante imprevistos y el comportamiento en la vía.

Los evaluadores tendrán en cuenta:

Respeto por las señales de tránsito en tiempo real.

Interacción segura con peatones, ciclistas y otros vehículos.

Capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas.

El nuevo sistema contará con supervisión de la Superintendencia de Transporte, con el fin de garantizar que todo el proceso sea transparente y confiable. La idea es que solo conductores bien preparados obtengan la licencia y así reducir accidentes en las carreteras.

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