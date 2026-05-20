En medio de un panorama político agitado en Colombia, un nuevo cambio de determinación se presentó de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo de 2026.

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El 20 de mayo de 2026, fue presentada ante la Sala Plena del CNE una resolución que solicitó dejar sin efectos la suspensión decretada por Fabiola Márquez, abriendo la posibilidad de que la firma encuestadora Atlas Intel retome sus publicaciones. Revista Semana radicó el recurso de reposición.

Así, se creó una comisión especial del Consejo Nacional Electoral (CNE) llevará a cabo el estudio de Atlas Intel, que puede seguir ejecutando y publicando encuestas de cara a las elecciones presidenciales.

Los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Altus Baquero (Partido Liberal) y Maritza Martínez (Partido de la U) son parte de la mencionada comisión.

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El argumento por parte de algunos de estos fue que la medida solo se tuvo que llevar a cabo hasta que el caso tuviera un estudio de fondo, lo que provocó que se reversara provisionalmente.

Esto significa un movimiento importante en medio de la controversia que surgió precisamente por la medida, que no pasó desapercibida en la opinión pública del país.

La decisión había sacudido el ambiente político colombiano a solo 11 días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. Una medida cautelar unilateral que, según Semana, puso en jaque la libertad de prensa y la regulación de encuestas.

El 19 de mayo de 2026, el Consejo Nacional Electoral decretó medidas cautelares de urgencia contra AtlasIntel S.A.S. y la Revista Semana, considerando que la encuesta “Elecciones Presidenciales Colombia 2026” habría sido divulgada con presuntas irregularidades técnicas, metodológicas y legales que podrían afectar la transparencia del proceso electoral.

La medida fue ordenada tras la denuncia de un representante del Pacto Histórico y fue emitida por la magistrada Fabiola Márquez, nominada por esa misma colectividad. Además, fue una decisión unipersonal y no de la Sala Plena, máxima instancia del ente electoral.

El CNE señaló que Atlas Intel no acreditó un procedimiento de selección muestral que garantizara que todos los integrantes del universo definido tuvieran una probabilidad conocida y verificable de inclusión en la muestra, lo cual viola la Ley 2494 de 2025 y la Resolución 1197 de 2026.

La encuesta suspendida ubicaba a Iván Cepeda en primer lugar de la intención de voto, seguido de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, lo que convirtió la decisión en una bomba política a días de las elecciones.

Semana había calificado la decisión como “una operación de silencio” y una “retaliación política indebida” por los resultados de las encuestas, y llamó a los colombianos a defender la libertad de prensa e información.

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