La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba, la modelo y diseñadora gráfica hallada sin vida en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, continúa arrojando nuevos elementos.

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(Vea también: Salen a la luz nuevos hallazgos sobre el británico capturado por el feminicidio de Natalia Villalba)

En las últimas horas se conoció cuál habría sido el objeto utilizado para causarle la muerte, según la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación La información salió a la luz durante las audiencias contra el ciudadano británico Foster Martinson, señalado como el presunto responsable del crimen.

A esto se suma el informe de Medicina Legal que dio a conocer Ariel Cortés, director de esa entidad, donde se determinó que la víctima sufrió un golpe contundente.

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“Hubo un trauma contundente, ella después del trauma fallece, es incorporada en una maleta y la causa de la muerte se determinó en una necropsia”, aseguró Cortés en rueda de prensa.

¿Con qué objeto habrían asesinado a Natalia Villalba?

De acuerdo con la investigación, el golpe que ocasionó la muerte de Natalia Villalba habría sido propinado con un utensilio de cocina encontrado dentro del mismo apartamento donde ocurrieron los hechos, según recogió Blu Radio. Esa es una de las hipótesis presentadas por la Fiscalía dentro del material probatorio recopilado hasta el momento.

Según el ente acusador, el ciudadano británico ingresó al inmueble con autorización de la víctima. Sin embargo, las autoridades sostienen que utilizó un nombre diferente al suyo al registrarse en el edificio, una circunstancia que hace parte de las evidencias analizadas por los investigadores.

Las maniobras que investiga la Fiscalía

La Fiscalía también expuso que, tras el crimen, el sospechoso habría permanecido varias horas dentro del apartamento y presuntamente llevó a cabo distintas acciones para eliminar rastros que pudieran vincularlo con el caso. Entre ellas, habría cambiado su ropa, desechado algunas prendas y retirado el teléfono celular de la víctima antes de abandonar el lugar.

El ciudadano británico enfrenta un proceso por feminicidio agravado y otro por presunta destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Durante las audiencias no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer por completo lo ocurrido con Natalia Villalba y determinar las responsabilidades dentro del proceso penal.

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