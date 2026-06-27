Por: El Espectador

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El ciudadano británico Matthew Foster Martinson fue capturado este viernes en el Aeropuerto Internacional de Quito, Ecuador, por las autoridades de ese país, en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación y una notificación roja de Interpol.

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Según informó el ente investigador, el extranjero es señalado de ser el presunto responsable del feminicidio de Natalia Villalba, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con las evidencias recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Foster Martinson habría ingresado al inmueble donde se encontraba la víctima, la habría agredido físicamente hasta causarle la muerte y posteriormente ocultó el cuerpo dentro de una maleta. La Fiscalía también sostiene que realizó maniobras para alterar la escena del crimen antes de abandonar el lugar.

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Tras su captura, la Fiscalía adelantará los trámites necesarios para lograr su traslado a Colombia y presentarlo ante un juez por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La ubicación del ciudadano británico fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Interpol Colombia y las autoridades ecuatorianas.

El caso salió a la luz el pasado 22 de junio, cuando una trabajadora de servicios generales encontró el cuerpo de Natalia Villalba dentro de una maleta en un apartamento de renta corta ubicado en el barrio Chicó, luego de que terminara el tiempo de hospedaje reservado por la víctima a través de Airbnb.

Desde entonces, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) concentró sus labores en el análisis de las cámaras de seguridad del edificio y la recolección de evidencia forense dentro del inmueble. Los videos permitieron reconstruir parte de los últimos movimientos de la víctima e identificar a un ciudadano británico que ingresó al apartamento el 17 de junio y salió al día siguiente. Las imágenes también lo registraron trasladando varias sábanas hacia la zona de lavandería del edificio.

Paralelamente, los investigadores continuaron recopilando huellas, rastros y otros elementos materiales probatorios, mientras avanzaban en la búsqueda del teléfono celular de Natalia, considerado una pieza clave para reconstruir sus últimas comunicaciones y establecer lo ocurrido antes del crimen.

Capturado por caso de Natalia Villalba podría ser extraditado

Mercedes Cevallos Sánchez es abogada y directora del área de Investigación Criminal de la Universidad del Rosario.

En entrevista con El Espectador, Cevallos planteó que frente a los escenarios judiciales contra este extranjero, está principalmente la solicitud de extradición al tratarse de un delito grave y del material probatorio que habría en su contra.

“Si bien entre Colombia y Reino Unido no hay un tratado bilateral de extradición, ese país es firmante de convenios multilaterales y tiene mecanismos de cooperación judicial e internacional que permiten la extradición bajo principio de reciprocidad y con base en la gravedad del delito. Son factores que facilitarían la extradición”, explicó Cevallos.

De acuerdo con una publicación del medio británico The New Stour & Avon Magazine, Foster-Smith fue condenado por el Tribunal de la Corona de Bournemouth tras ser declarado culpable del delito de acoso contra una mujer con quien mantenía una relación previa.

Según la publicación, entre el 15 de mayo y el 31 de octubre de 2023 permaneció de manera reiterada cerca del lugar de trabajo de la víctima, buscó encontrársela deliberadamente en espacios públicos e investigó información sobre ella en distintas plataformas de internet.

(Vea también: Muestran foto de la captura del británico que habría asesinado a Natalia Villalba en Bogotá)

Por estos hechos fue condenado a dos años y dos meses de prisión. Además, durante el mismo proceso judicial también fue declarado culpable de incumplir una orden de restricción que protegía a otra víctima en un caso diferente.

Alerta por persistencia de violencia de género en Bogotá

En Bogotá, entre enero y abril de este año, Medicina Legal ha realizado 1.254 valoraciones a mujeres por riesgo de feminicidio, 11 correspondientes a Chapinero. De este total, 546 están en riesgo extremo de ser asesinadas. Mientras tanto, la Policía Nacional registra durante este mismo periodo 12 asesinatos de mujeres, de los cuales cinco fueron tipificados como feminicidio.

Líneas de atención por violencias basadas en género

Orientación nacional a mujeres: 155

ICBF: 141

Linea púrpura: 018000112137 o Whatsapp 3007551846

Sisma Mujer 314 7709729 – 315 8942140

Línea única de emergencia: 123

Fiscalía: 122

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