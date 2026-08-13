Por: El Espectador

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Un trágico episodio de violencia sacudió a la ciudad de Itagüí, en Antioquia, con el asesinato de Wilber Ferney Martínez Sana, quien se desempeñaba como guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la cárcel La Paz. De acuerdo con los datos entregados por las autoridades y difundidos por El Espectador, el hecho ocurrió a las 6:10 de la mañana en el barrio San Francisco, en inmediaciones del corregimiento San Antonio de Prado. Martínez Sana se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue interceptado por dos individuos armados que, sin mediar palabra, le dispararon causándole la muerte en el lugar de los hechos.

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Una vez cometido el crimen, los responsables emprendieron la fuga abordando un taxi. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de las autoridades y al seguimiento de las cámaras de seguridad del sector, se pudo identificar la placa del vehículo. De acuerdo con el relato oficial, esto permitió localizar el taxi en el barrio Guayabal de Medellín, donde finalmente los dos sospechosos fueron capturados. Además de la detención, la Policía incautó tanto el vehículo como el arma de fuego utilizada en el crimen.

La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) condenó este nuevo caso de violencia. Óscar Robayo, presidente de la organización, expresó su rechazo a través de su cuenta de X, destacando que la víctima era un directivo sindical y lamentando la falta de garantías para los trabajadores penitenciarios. La declaración de Robayo señala que “nuevamente, las balas criminales silencian la vida de un directivo sindical. ¡Somos víctimas y seguimos sin garantías!”.

El contexto de este asesinato se agrava porque, según El Espectador, ocurrió solo días después de que se ordenara el traslado de más de 100 reclusos de la cárcel La Paz a otros penales del país, decisión tomada por instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella. Entre las personas trasladadas se encontraban cabecillas de bandas criminales que participaron en la Mesa Metropolitana de Paz Urbana con el expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con fuentes del Inpec citadas por este medio, los internos trasladados pertenecen a la categoría “nivel 01”, es decir, reclusos de alto perfil o máxima peligrosidad, incluidos supuestos integrantes de la “Oficina de Envigado”, una agrupación delictiva con fuerte presencia en Medellín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué asesinaron al guardia del Inpec en Itagüí?

El asesinato de Wilber Ferney Martínez Sana se produjo a pocos metros de la cárcel La Paz cuando iba camino a su trabajo. Según las autoridades, fue atacado por dos hombres armados que posteriormente huyeron en taxi. Aunque la investigación avanza y los presuntos responsables fueron capturados, el contexto en el que se dio el crimen, apenas días después del traslado de reclusos de alto perfil, genera interrogantes sobre posibles retaliaciones o intimidaciones dentro del entorno penitenciario.

¿Qué implica ser un recluso calificado como “nivel 01” según el Inpec?

De acuerdo con fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario citadas por El Espectador, los reclusos de “nivel 01” son considerados de alto perfil o máxima peligrosidad. Entre ellos se encuentran jefes de bandas criminales y personas vinculadas a estructuras como la “Oficina de Envigado”, lo que hace que sus traslados o permanencia en determinados penales tengan importancia especial para la seguridad penitenciaria y el orden público.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.