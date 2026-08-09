Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El apoyo oportuno de la comunidad facilitó la captura de un adolescente de 17 años en Ibagué, señalado por las autoridades como presunto responsable de un violento ataque con arma de fuego. El hecho ocurrió a las 7:00 de la noche del sábado 8 de agosto, en la esquina de la calle 96 con carrera Quinta. En ese sitio, dos hombres, de 31 y 33 años, resultaron heridos luego de ser sorprendidos por los ocupantes de una motocicleta mientras se encontraban dentro de un establecimiento público, según información revelada por la Policía.

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De acuerdo con el reporte oficial, dos sujetos llegaron en motocicleta y, tras descender del vehículo, uno de ellos abrió fuego contra los hombres presentes en el local. Después de disparar, los atacantes se dieron a la fuga, mientras que los lesionados fueron socorridos rápidamente por quienes se encontraban cerca, para ser llevados a centros asistenciales donde recibieron atención médica. Entre las víctimas, las autoridades identificaron a un hombre de 31 años que según la Policía presta sus servicios como funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), situación que ha levantado diferentes hipótesis sobre las causas que estarían detrás del ataque.

La rápida reacción de los uniformados, junto con la colaboración ciudadana, fue clave para ubicar y detener al joven de 17 años, quien fue puesto inmediatamente a disposición de las autoridades competentes. En la requisa, al menor se le halló un revólver y seis cartuchos percutidos, elementos que fueron incautados y que serán piezas clave en la investigación. Por el momento, la Policía continúa tras la pista del otro implicado, que logró huir en la motocicleta y cuya identidad aún no ha sido establecida.

Ante la gravedad del suceso, la Policía Nacional reiteró su llamado a los habitantes de Ibagué para que contribuyan con cualquier información relevante sobre este caso. Las autoridades habilitaron la línea de emergencia 123, a través de la cual los ciudadanos pueden suministrar datos que permitan identificar y ubicar a los responsables o aportar detalles importantes para esclarecer los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la captura del adolescente implicado en el ataque armado en Ibagué?

La captura del adolescente de 17 años ocurrió gracias al apoyo de los habitantes de la zona y la oportuna reacción de la Policía Nacional luego de que se reportara el ataque armado. Al joven le encontraron en su poder un revólver y seis cartuchos percutidos, que fueron incautados y serán fundamentales en el proceso investigativo.

¿Qué rol tuvo la ciudadanía en la investigación del ataque en Ibagué?

La colaboración ciudadana fue esencial para que las autoridades lograran la rápida detención de uno de los sospechosos. Además, la Policía sigue solicitando ayuda de los habitantes de Ibagué para obtener información sobre la identidad y paradero del otro implicado, invitando a que los datos sean suministrados a través de la línea de emergencia 123.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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