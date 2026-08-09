Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un incendio de grandes proporciones se registró en la mañana del domingo 9 de agosto en el barrio Perla del Sur, sector de Cuba, en Pereira, según información publicada por El Diario. De acuerdo con la fuente, la emergencia fue originada por una quema de residuos que terminó saliéndose de control, provocando la rápida expansión de las llamas y generando una densa columna de humo visible desde diferentes puntos de la zona. El lugar donde empezó el incendio está ubicado detrás de los patios del sistema Megabús, en un área anteriormente utilizada por el Instituto de Movilidad.

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El fuego se habría iniciado cuando residuos depositados en el sector fueron encendidos y, debido a las condiciones del terreno y la abundancia de material combustible en el área, las llamas se propagaron rápidamente, dificultando su contención. El reporte de la emergencia llegó al Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira alrededor de las 9:00 de la mañana, quienes procedieron a responder de manera inmediata ante la magnitud de la situación.

Para atender el incidente, el organismo de socorro desplegó un total de 14 unidades bomberiles, además de dos máquinas extintoras y dos vehículos de apoyo logístico, con el fin de evitar que las llamas continuaran avanzando hacia otras zonas aledañas. Luego de intensas labores durante la mañana, Bomberos confirmó que el incendio fue controlado totalmente, y el balance preliminar indicó que no se presentaron personas heridas ni víctimas fatales como consecuencia de la conflagración.

El episodio registrado en Perla del Sur vuelve a poner en evidencia el peligro que representa la quema de residuos y basura al aire libre, especialmente durante temporadas de altas temperaturas o en presencia de vegetación seca. Prácticas como estas pueden desencadenar emergencias en cuestión de minutos y obligar al despliegue masivo de recursos técnicos y humanos por parte de los organismos de socorro, además de poner en riesgo bienes materiales, infraestructura y zonas ambientales sensibles.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que evite cualquier tipo de quema no autorizada de residuos y reporten de inmediato cualquier indicio de humo o fuego descontrolado a las líneas oficiales, como la línea 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira. Asimismo, los entes responsables continuarán investigando las circunstancias exactas en las que se originó el incendio la mañana de este domingo en Perla del Sur.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del incendio en el barrio Perla del Sur en Pereira?

De acuerdo con la información proporcionada por El Diario, el incendio en el barrio Perla del Sur, en Pereira, se habría originado por una quema de residuos en un sector ubicado detrás de los patios de Megabús. Las llamas se expandieron rápidamente debido a las condiciones del terreno y la presencia de material combustible.

¿Qué acciones recomienda el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira para prevenir incendios por quema de residuos?

Según la información reportada, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira recomienda evitar cualquier quema no autorizada de residuos y avisar inmediatamente si se detectan señales de humo o fuego fuera de control, reportando la emergencia a la línea 119 para una respuesta oportuna y así prevenir situaciones de riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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